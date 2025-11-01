　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

▲▼網紅德州媽媽認錯道歉　坦言臨摹畫作未標原作「是我重大疏忽」。（圖／翻攝自志願單親故事集 Single Parents by Choice）

▲網友指控上圖的紅框處非德州媽媽的原創作品。（圖／翻攝自臉書／志願單親故事集 Single Parents by Choice）

記者趙蔡州／綜合報導

擁有大量粉絲的網紅「德州媽媽沒有崩潰」經常跟粉絲分享自己的畫作，不料近日她被指控部分畫作疑似臨摹名家作品，並非原創，但卻未公開標註原作者。德州媽媽1日發文道歉，儘管畫作只是擺在家裡沒有販售，但她身為網紅，在公開平台上露出臨摹作品，卻未能標註原作者，「這是我的重大疏忽，我向所有原創者與關心此事的讀者，致以最鄭重的歉意」。

德州媽媽1日在臉書二度回應臨摹作品未公開標註原作者爭議，她坦言確實沒有每次都將臨摹畫作強調或標示清楚，儘管她只是擺在家裡沒有販售，她卻忽略了自己身為網紅的責任，在公開平台上露出臨摹習作時，未能特別加註原作出處並取得授權，「即使這些作品未曾用於販售盈利，公開展示仍可能涉及侵權疑慮，這是我的重大疏忽！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

德州媽媽表示，針對這次爭議，她向所有原創者與關心此事的讀者致以最鄭重的歉意，且臨摹作品出現在團購宣傳照片中確實不妥，這是我的失誤。雖然數量不多，但她會將所有相關貼文撤下。

她最後也說，自己過去也曾以高標準檢視別人，如今的局面大概就理應概括承受，「對於因此而失望讀者粉絲們，我感到非常抱歉，再一次地與你們鄭重致歉。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網紅「德州媽媽」道歉了：我的重大疏忽
GD戴皇冠降臨大巨蛋！對男粉喊「冷靜一下」全場爆笑
特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車
早上才發文…金曲音樂人屠穎逝世　享壽62歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

台中養豬場三度陽性！國軍化學兵進場清消　11/3採樣7天後複檢

粿粿2年前就抱怨「孩子哭卻戴降噪耳機」！范姜彥豐：確認ok才戴

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」他都動容　律師推測：大量女性倒向她

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

豬隻禁運禁宰最快11/7解禁！廚餘養豬再等等「達成4前提才開放」

台中養豬場三度陽性！國軍化學兵進場清消　11/3採樣7天後複檢

粿粿2年前就抱怨「孩子哭卻戴降噪耳機」！范姜彥豐：確認ok才戴

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」他都動容　律師推測：大量女性倒向她

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

直擊／李洙赫出現了！趁G-DRAGON開演前拍大螢幕　大巨蛋現蹤跡

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

Selina慶生照遭網瘋傳「懷第二胎」！　親發聲：真的是衣服寬鬆

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

直擊／王者踏上大巨蛋！GD皇冠加冕　男粉激動吼⋯他笑了：男孩冷靜

「現場快2萬人！」林岱樺造勢沒大咖到場　支持者看告白VCR泛淚

蔣萬安化身「Saja Boys」參加萬聖嘉年華　大小朋友瘋搶合照

正確認識俄國與獨裁本質　切勿與獨裁者聯盟站在一起

表揚績優導護志工與愛心服務站　黃偉哲：公私協力打造學童安全守護網

黃子韜直播秀「臉上12顆痘痘」　被徐藝洋要求開濾鏡：拉黑她！

生活熱門新聞

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

沒有第三者！粿粿爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面