網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

▲網友指控上圖的紅框處非德州媽媽的原創作品。（圖／翻攝自臉書／志願單親故事集 Single Parents by Choice）

記者趙蔡州／綜合報導

擁有大量粉絲的網紅「德州媽媽沒有崩潰」經常跟粉絲分享自己的畫作，不料近日她被指控部分畫作疑似臨摹名家作品，並非原創，但卻未公開標註原作者。德州媽媽1日發文道歉，儘管畫作只是擺在家裡沒有販售，但她身為網紅，在公開平台上露出臨摹作品，卻未能標註原作者，「這是我的重大疏忽，我向所有原創者與關心此事的讀者，致以最鄭重的歉意」。

德州媽媽1日在臉書二度回應臨摹作品未公開標註原作者爭議，她坦言確實沒有每次都將臨摹畫作強調或標示清楚，儘管她只是擺在家裡沒有販售，她卻忽略了自己身為網紅的責任，在公開平台上露出臨摹習作時，未能特別加註原作出處並取得授權，「即使這些作品未曾用於販售盈利，公開展示仍可能涉及侵權疑慮，這是我的重大疏忽！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

德州媽媽表示，針對這次爭議，她向所有原創者與關心此事的讀者致以最鄭重的歉意，且臨摹作品出現在團購宣傳照片中確實不妥，這是我的失誤。雖然數量不多，但她會將所有相關貼文撤下。

她最後也說，自己過去也曾以高標準檢視別人，如今的局面大概就理應概括承受，「對於因此而失望讀者粉絲們，我感到非常抱歉，再一次地與你們鄭重致歉。」