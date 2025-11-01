　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港水上樂園狂虧5.8億元　正與陸財團討論合作

▲▼香港海洋公園旗下的水上樂園。（圖／翻攝水上樂園）

▲香港海洋公園水上樂園。（圖／翻攝水上樂園）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港海洋公園上年度虧損擴大至2.7億港元（約10.5億元新台幣），其中，光是水上樂園就虧了1.48億（約5.8億元新台幣），為虧損重災區。海洋公園主席龐建貽1日在電視節目上透露，他們正與大陸的水上樂園及酒店財團討論合作方案，希望在明年夏天之前推出新措施。

香港海洋公園的水上樂園2021年9月正式開幕，但開幕不久後就遭遇新冠疫情，因配合防疫措施而關閉，疫情期間的客流量相當慘淡。疫情之後，水上樂園的客流量也沒有太大起色，加上大灣區有不少類似的設施，競爭可說是非常激烈。

對於水上樂園會否停運或轉交政府，龐建貽上月在談及水上樂園的虧損時坦言，他們不排除任何方案，現階段為了節省開支，會先在10月中至5月中關閉水上樂園。

▲▼香港海洋公園旗下的水上樂園。（圖／翻攝水上樂園）

龐建貽11月1日在電視節目上透露最新進展，他提到，正與大陸的水上樂園及酒店財團討論合作，不排除更改設施、調整不開放天數，或延長營運時間來增加收入，希望新措施能在明年夏天之前推出，

對於是否考慮關閉水上樂園，龐建貽說，水上樂園屬於公共資產，必須跟所有股東溝通；至於外界建議將水上樂園交由政府營運，龐建貽強調，類似說法已出現多次，但都是一廂情願，沒有與政府溝通。

依據《海洋公園公司條例》，香港海洋公園公司屬於香港政府全資擁有、非牟利的法定機構。董事會成員由政府委任，公園的土地與主要設施均為政府資產。

雖然名義上為「非牟利營運」，但海洋公園公司須自行負責營運收支，並在財務困難時由政府注資或提供貸款。過去幾年，香港政府曾多次撥款支援海洋公園，包括在疫情期間提供超過 140 億港元的財政援助，以確保公園持續營運及推動轉型計畫。

10/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

香港海洋公園水上樂園

