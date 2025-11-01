好孕專車叫車憑「好運」？黃瀞瑩曝司機急煞、態度差　北市府允改善

▲台北市議員學姐黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市好孕專車補助政策上路2年，累積服務超過2萬名孕婦。但今年也懷孕成為受惠市民的民眾黨議員黃瀞瑩透露，好孕專車搭車「看運氣」，有時會遇到司機態度不佳或頻繁急煞、重踩油門等，還有陳情人認為「要把自己跟寶寶的生命交出去」，希望駕駛品質再提升。對此，市長蔣萬安透露，目前正與Uber洽談合作，相關建議都會整理評估。

目前台北市好孕專車補助政策與大都會車隊、台灣大車隊及所屬車隊合作，每次懷孕期間補助乘車金8000元、每趟最高250元，叫車方式包含台北通App派車、路邊攔車，也可電話叫車，約1.6萬輛車提供服務。截至今年9月已有2萬9047名孕婦申請，共搭乘87萬7380趟。

黃瀞瑩說，2023年6月蔣市府推出好孕專車，當時號稱補助金額全國最多、效期全國最長、使用最方便，但現她收到不少陳情，甚至有陳情人妻子懷孕30周去醫院產檢、打疫苗後身體不適，回程搭好孕專車，司機幫忙加強冷氣、妻子回應「謝謝」後，卻遭回「謝謝要有誠意、不是嘴巴說說」。

黃瀞瑩直言，在司機情緒穩定的問題上，自己搭好孕專車有時也像抽樂透，時好時壞；有時會遇到頻頻急煞、有時也會遇到暖心司機，應該是要建立好孕專車的陳情管道。上社群平台可看到不少媽媽抱怨，有司機會態度不佳詢問是否改路線、繞路，油門大踩、停車不安全等，「有些人甚至認為要把自己跟寶寶的生命交出去」。

黃瀞瑩建議，可推出安全駕駛獎勵的機制，新北市明年2月就要推出，但是以趟次最為評分標準，她認為應以服務品質做為依據才有鑑別度。

黃瀞瑩要求，北市好孕專車應提高補助金額上限到9000元、延長使用期間到生產後7個月、補助對象更全面、加強多語宣傳。另外，也要提高安全座椅的比例，目前僅有3%的好孕專車設有安全座椅，很多媽媽產後搭車，只能把孩子背在身上，相當危險，希望提高配備的比例。

蔣萬安說，包括金額、使用期間都會整理評估，多語宣傳的部分可以馬上來做。安全座椅、服務品質或申訴管道、獎勵機制部分，目前正在跟Uber洽接簽約，後續若成為Uber全國第一個合作縣市，協商的過程也提議要全面附上安全座椅，也會請業者經驗分享，包含對於優秀、友善駕駛員的相關獎勵機制。