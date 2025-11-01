陸10月製造業PMI降至49%　專家示警：經濟下行壓力加大

▲大陸製造業PMI持續回落。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸10月製造業採購經理人指數（PMI）將至49%，已連續7個月低於榮枯線，更是6個月來的最低數據。10月是傳統旺季，此次數據卻不升反降，專家認為必須高度重視，並建議加大逆週期調節力度，政府公共產品投資，擴大需求。

根據《第一財經》報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，除了製造業PMI指數在榮枯線下回落，多數分項指數也都有回落且位於榮枯線之下，顯示市場引導的需求收縮繼續發展，宏觀經濟總量供大於求的失衡繼續發展，需求不足對企業生產投資的制約更為明顯，經濟下行壓力有所加大。

張立群強調，要高度重視這一苗頭，顯著加大宏觀經濟政策逆週期調節力度，顯著加大政府公共產品投資力度，有效擴大需求，增加企業訂單，盡快帶動企業生產投資回暖，就業形勢好轉，居民收入增長加快，消費需求回暖。盡快鞏固和增強中國經濟回升向好態勢。

中國物流信息中心專家文韜分析，導致生產活動小幅放緩的原因，一是由於當前國際貿易不確定性影響市場需求和企業預期，製造業企業生產意願趨於謹慎。二是從歷史數據來看，多數年度內由於長假等季節性因素以及部分細分行業由旺季向淡季轉換等原因，10月份生產指數較9月份有所下降，今年這一趨勢有所延續。

文韜指出，10月份是多個製造業細分行業的傳統旺季，但今年10月，由於全球經濟增長承壓、國際貿易不確定性等因素的影響，製造業出口需求明顯收緊，拖累整體製造業市場需求偏弱運行。