川普秀神祕小卡　習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議

「川習會」10月30日在南韓釜山落幕，白宮隔日釋出逾30張高畫質照片，紀錄美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的會面。其中幾張照片特別吸睛，可見川普手持一張白色小卡，朝習近平展示，習看後先是一愣，隨即笑得合不攏嘴，眼睛眯成像「＞＜」的表情符號，成為意外亮點。

這幾張照片由白宮攝影師Daniel Torok拍攝，畫面顯示，川普手拿著一張約A6大小的白色卡片，遞給坐他對面的習近平看，習近平看後隨即笑開懷，身旁的中國外交部長王毅與其他官員也在笑。由於卡面朝向習近平，因此裡面寫了什麼內容，外界不得而知。

照片曝光後，在社群平台X引發討論，有網友說：「從沒看過習近平笑成這樣」「有成為迷因的潛力」「表情包+1」「太有趣了」。前美國喬治布希政府亞太事務高級官員魏寧（Wei Ning）發文分析，這很可能是一張「談話要點卡」，類似總統在高層會談中，用來提示重點或插入幽默的輔助工具。他指出，川普是商人出身，擅長以「出其不意」的方式緩和氣氛，成功讓中方放下戒心。

不少網友猜測，小卡片可能是川普的14歲孫女阿拉貝拉（Arabella Kushner）寫的，她自幼學習中文，6歲時在海湖莊園在訪美的習近平夫婦面前演唱〈茉莉花〉，獲得「習爺爺」稱讚，被媒體稱為「川普的孫女外交」。上月，阿拉貝拉也親手寫了多張卡片，慰問從哈馬斯手中獲釋的以色列人質，引發討論。

