公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

日本首相高市早苗出席亞太經合會（APEC），會議期間，她的跟印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）之間的一個舉動引發網友熱烈討論。

▲日本首相高市早苗直接滑椅子過去跟印尼總統普拉伯沃互動，影片引起討論。（圖／翻攝X）

畫面中可以看到，高市早苗在入座後，先微笑向印尼總統普拉伯沃打招呼。等到普拉伯沃就座後，她雙手輕扶桌面，緩緩將自己的椅子移到對方旁邊，臉上掛著充滿親和力的笑容。普拉伯沃則以合十禮回應，兩人隨後愉快地交談，氣氛顯得相當融洽。這段畫面迅速傳開，成為焦點。

影片在社群網站X引發熱烈討論，有網友讚賞高市早苗的行動，認為這展現了她靈活的外交手腕和公關能力。部分人甚至提到她過去與美國總統川普（Donald Trump）互動時，也曾展現出類似的友善和活力。