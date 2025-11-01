　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本首相高市早苗出席亞太經合會（APEC），會議期間，她的跟印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）之間的一個舉動引發網友熱烈討論。

▲▼日本首相高市早苗直接滑椅子過去跟印尼總統普拉伯沃互動，影片引起討論。（圖／翻攝X）

▲日本首相高市早苗直接滑椅子過去跟印尼總統普拉伯沃互動，影片引起討論。（圖／翻攝X）

畫面中可以看到，高市早苗在入座後，先微笑向印尼總統普拉伯沃打招呼。等到普拉伯沃就座後，她雙手輕扶桌面，緩緩將自己的椅子移到對方旁邊，臉上掛著充滿親和力的笑容。普拉伯沃則以合十禮回應，兩人隨後愉快地交談，氣氛顯得相當融洽。這段畫面迅速傳開，成為焦點。

影片在社群網站X引發熱烈討論，有網友讚賞高市早苗的行動，認為這展現了她靈活的外交手腕和公關能力。部分人甚至提到她過去與美國總統川普（Donald Trump）互動時，也曾展現出類似的友善和活力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／基隆住宅今早火災　20人緊急疏散
林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　捕手驚呼：大聯盟主流動作
網紅「德州媽媽」爆畫作抄襲　回應：自己畫完掛家裡也被找碴
道奇背水一戰！大谷翔平笑著應戰　總教練揭登板機率
今明「東北季風」稍涼！下週一晚變天　將有熱帶系統發展
周品均「女性犯錯不該被網性羞辱」　陳沂：犯錯被譴責是活該
11月新制懶人包！普發現金1萬　假日輕急症中心上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川普：看到中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

文革時期的「北京人質」逝世　前路透記者Anthony Grey享壽87歲

習近平會見高市早苗！過程中提到台灣　籲日「恪守重要共識」

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

日男親手將「雙胞胎弟」推入湖！　想同歸於盡卻獨活

APEC全場大飽眼福！臉蛋天才車銀優「主持晚宴」　名廚愛德華李操刀

習高會30分鐘結束！　高市喊話習近平：中國是日本重要鄰國

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

彰化永靖倉庫清晨惡火！巨龍濃煙沖天警消急灌救　恐怖畫面曝

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

川普：看到中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

文革時期的「北京人質」逝世　前路透記者Anthony Grey享壽87歲

習近平會見高市早苗！過程中提到台灣　籲日「恪守重要共識」

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

日男親手將「雙胞胎弟」推入湖！　想同歸於盡卻獨活

APEC全場大飽眼福！臉蛋天才車銀優「主持晚宴」　名廚愛德華李操刀

習高會30分鐘結束！　高市喊話習近平：中國是日本重要鄰國

堅持信念造就冠軍！桃猿奪冠紀錄片熱血公開　從地獄爬出的封王之路

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

快訊／基隆住宅今早火災　20人緊急疏散

人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

聖誕禮物挑香水不出錯！秋冬新香木質調、花香調打造溫暖時髦的節日氛圍

羅伯斯變陣求生！貝茲第4棒「打擊狀態這一週最佳」羅哈斯回來了

11月1日星座運勢／射手發財要相信直覺！　水瓶突收驚喜高級禮

理想電動車「開一半自燃」　認錯召修1.1萬輛

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

「五福星」殞落兩星！馮淬帆5月曝「需靠製氧機生活」　享壽81歲

【協助災區】經費上限300億元！　「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀通過

國際熱門新聞

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

保姆殺人後「全裸狂奔」！83歲翁為救孫女慘死

習高會30分鐘結束！習近平、高市同框畫面曝

日40多歲男「屠殺3至親」！冷血自首

更多熱門

相關新聞

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

中國國家主席習近平在南韓慶州市出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，選擇下榻一間四星級飯店而非五星級，此舉引起外界廣泛關注。有韓媒報導透露選擇智這間飯店的原因。

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

黃仁勳：「沒南韓，就沒輝達」　打造AI強國

黃仁勳：「沒南韓，就沒輝達」　打造AI強國

黃仁勳訪韓引熱潮！韓國粉絲興奮接機

黃仁勳訪韓引熱潮！韓國粉絲興奮接機

LIVE／黃仁勳登APEC演說！談與南韓AI合作

LIVE／黃仁勳登APEC演說！談與南韓AI合作

關鍵字：

APEC

讀者迴響

熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

天王GD搭私人飛機深夜來台！　「豪華內部公開」

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

周品均「女性犯錯不該被網性羞辱」　陳沂：犯錯被譴責是活該

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面