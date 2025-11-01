81歲馮淬帆辭世！經典角色「牛頭帆」深植人心　晚年獨居林口

▲馮淬帆。（圖／資料照／翻攝網路）

記者葉國吏／綜合報導

久居台灣的香港影星馮淬帆今日傳出辭世，享壽81歲。他在7、8、90年代的香港影視圈大放異彩，以多部經典喜劇作品深受影迷喜愛。他的生前演藝事業橫跨幕前幕後，並曾挑戰正劇角色，留下難以磨滅的影像記憶。

馮淬帆的演藝生涯中，最讓人津津樂道的是他在《五福星》系列、《精裝追女仔》系列及《最佳損友》系列中的搞笑演出。他以犀牛皮、劉定堅和牛頭帆等角色創造了無數笑料，成為港產喜劇的代表人物之一。其中，《精裝追女仔》中他飾演刻薄老闆劉定堅，因一場收縮水鬧劇而變成「人球」，這幕更成為經典場景，令影迷至今難忘。

▲馮淬帆。（圖／記者林敬旻攝）

除了幽默感十足的角色，馮淬帆晚年在杜琪峯導演的銀河映像公司拍攝了一些正劇作品，展現了另一種演技。在《每當變幻時》中，他飾演楊千嬅的父親，展現溫情的一面；在《意外》中，他成為一位患腦退化的暗殺組成員，精湛演技讓他獲得香港電影金像獎最佳男配角提名，令人刮目相看。

馮淬帆1986年取得中華民國身分證，在台定居39年，孤身住在林口。他今年5月時因身體不適住院觀察兩個月。馮淬帆5月30日曾發文「住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活。」