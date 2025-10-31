一堆高薪族淪月光族　專家點出「三大致命習慣」

▲日本調查發現，高收入者每7人就有1人是高薪貧窮族群，賺的多不一定存的多。（示意圖／photoAC）

「高薪就能變有錢人的觀念」已被現實數據所挑戰，根據日本金融廣報中央委員會調查，即便年收入達到1,000至1,200萬日圓（約200萬至225萬新台幣）的高薪階層，仍有高達15％的人金融資產低於300萬日圓（約60萬新台幣）。這意味每7位高薪者，就有一位幾乎荷包餓到扁掉，這種「賺得多卻存不到錢」的現象，已成為當前職場中普遍存在的財務窘境。

高薪者存錢困難的現象，可歸納出三大共同特徵，首先是「缺乏開支規劃」，充裕的進帳使人鬆懈警惕，過度依賴信用卡循環信貸，營造出虛假的富裕感；身處高階職位者，常需要送禮、宴客、參與高爾夫等社交活動，單是交際費用就可能耗去月薪的大半；最後則是「報復性消費」，高壓工作促使他們透過旅行、購物、名牌等紓壓型支出，導致儲蓄與投資計畫一再延宕。

理財專家鄭重告誡，高收入者常誤以為收入來源將長久不衰。若長期陷入「先揮霍、後省錢」的消費模式，一旦收入中斷，將難以應對退休金或突發狀況所需的開銷。調查也發現，在日本40至59歲的高薪族群中，逾三成坦承「退休金根本還沒準備好」，這種對於錢不夠用的焦慮感，其實已經變成中產階級之間難以說出口的巨大壓力。

專家強調：「關鍵不在於薪資高低，而在於實際能累積下來的財富」，想要徹底擺脫「月光族」的窘境，建議採取「定額儲蓄法」，每個月設定好，一拿到薪水，就先撥出20%自動轉到你的存款或投資帳戶，別讓「看起來很夠用」的現金騙了你。此外，可透過「定期投信」、「高股息股票」或「不動產群眾募資」等多元化的投資管道，構建穩健的被動收入來源，實現真正的財務自由。



