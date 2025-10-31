粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。事件曝光後，就有不少網友認為，粿粿和王子過去的互動沒什麼分寸，既然已經有伴侶，應該要保持一點距離。而這時，就有網友翻出另則影片，發現另名藝人孫沁岳在面對其他女性時，是會保持一定的距離的，進而大讚是「清流」。

粿粿和王子檯面上以「好友」的身分相處，但互動密切，且常有肢體接觸，讓許多人認為實在不妥，畢竟已婚，還是應該保持適當的距離。

就有網友翻出《娛樂百分百》先前的影片，當時篠崎泫突然拉住孫沁岳的手，並緊抓著搖晃，孫沁岳見狀，則試圖抽開手。之後，篠崎泫又不斷拍打著孫沁岳，孫沁岳則慢慢往後移動，並將手放在胸前，禮貌拉開距離。

▲孫沁岳的反應引發討論。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

該片段曝光後，在Threads上掀起討論，不少網友都表示，「孫沁岳不舒服的表情是真REAL，沒有在跟你看場合表情管理的，希望各位都能尊重身體界線」、「要檢討的其實是沒邊界感的人，不管男女，有邊界感才應該是正常表現」、「這種男生根本是行走的安全氣囊」、「天啊，果然沒有粉錯人，沁岳的手超讚」、「有話用說的就好，不需要動手」、「懂得拒絕的男生真的是台圈清流」。

不過，由於影片無法清楚聽到雙方對話，因此也有網友認為，孫沁岳當時的動作，應該是因為玩完狼人殺後，謙虛的說那不是自己的功勞而已，不用過度解讀。

另外，還有網友直呼，「孫沁岳的YT大家一定要去看！動漫解說沒有人像他一樣口條好、功課做很足，30分鐘的影片體感3分鐘」、「孫沁岳人真的很帥，YT影片也很用心在經營」、「歪個樓，孫沁岳的個人YT主要是講漫畫的，個人覺得他經營的很棒，口條、講解內容都很不錯，有興趣的人可以去看看」。