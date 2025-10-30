私大畢進半導體業！OL遭同事當場「戰學歷」　1句話反問全場無語

▲私大商科畢業的女網友進入科技業，竟被同事暗諷學歷低。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

至今職場竟還有人戰學歷！一名私立大學商科畢業的女網友發文透露，自己靠著努力考取證照、出國進修並累積實務經驗，成功轉職進入半導體設備公司，卻因學歷問題屢遭同事冷嘲熱諷，引發熱議。

原PO在Dcard以「私立大學畢業，在公司被嘲諷」為題發文，表示她雖然僅擁有私立大學學士學歷，但自認工作表現穩定、積極進取，並未拖累團隊。然而進入新公司後，卻屢次在聚餐與同事互動中，聽見有人以用暗喻、反諷的方式嘲諷她的學歷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她提到，同事間對話中常出現，「聽說那個誰誰誰只有讀到X大（國立）大學畢業而已，難怪能力那麼差，講什麼都聽不懂，有沒有讀碩士真的有差，國立私立的也很有差，跟我們的距離差太多了」。

原PO指出，當同事們議論完後，才會假裝意識到她在現場，緩頰「欸我們沒有在針對妳歐，只是單純在開玩笑而已」。更讓她無奈的是，當她嘗試詢問：「請問你們講的那個人是哪個能力不行呢？滿想了解的。」對方卻答不出來，讓她感到既無奈又受傷。

該網友坦言，雖已入職一年多，但仍難適應時不時遭到「學歷鄙視」，讓她一度懷疑是否應該考取碩士學位以獲得更多尊重。然而她也反思，是否應該堅持做自己、相信能力勝於學歷，「行得正就不用害怕」。

貼文引起網友熱烈討論，不少人留言支持原PO，「實力才是真本事，不用被學歷框架綁住」、「酸別人怎麼說不關你的事，你知道你自己如何才最重要。若是真要考碩士，希望這是出於你的選擇，而非為了他人的眼光」、「反著想，你們畢業證書這麼卷，結果也只能跟這樣的我作同事領同薪，鼻屎大的優越感只能蓋在那張紙，也難怪技能上不去只能是非他人取暖」、「要記得，這種人人品都很差」、「畢業後還開口閉口只有學歷，估計現實生活也沒什麼讓他們有成就感的事，對方只是自卑而已，本質上覺得自己不如妳，才會想辦法找到唯一幾個贏過妳的點。」

延伸閱讀

▸ 83公頃永康砲校走入歷史 預計明年上半年開放草皮供民眾使用

▸ 基隆公車人力不足！謝國樑：司機待遇將視新運價進行調整

▸ 原始連結