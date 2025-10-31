范姜彥豐曾是粿粿粉絲　每天幫擦油按摩！一聽有妊娠紋還哭了

記者柯沛辰／綜合報導

范姜彥豐婚前是前啦啦隊女神粿粿的粉絲，不料兩人結婚3年，粿粿疑似出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翊，鬧出婚變。事件發酵後，夫妻倆過去一起上節目的片段也被挖出，當時粿粿談到懷孕很擔心出現妊娠紋，但范姜很貼心，每天都會幫擦按摩油，兩人還一度因妊娠紋哭出來。

過去兩人曾一起上小S主持的《小姐不熙娣》，范姜彥豐提到，兩人有時候會一起洗澡，但因為粿粿很在意懷孕可能長妊娠紋，所以他每天晚上都會幫對方擦油，沒想到有次粿粿站在鏡子前愁眉苦臉，難過地說「我好像長妊娠紋了」，讓兩人的心瞬間一沉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范姜彥豐婚前曾是粿粿粉絲，知道粿粿擔心懷孕會有妊娠紋，所以幫擦油按摩。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

范姜彥豐透露，當時他看到粿粿好像很難過的樣子，印象很深刻，「我那時候看，我也快哭出來，我就想說，我們這麼努力，每天都在幫她擦油，怎麼還會有妊娠紋...我這麼保護她，怎麼還是長了？」沒想到最後才發現，那是粿粿當天穿鬆緊褲壓出來的痕跡。

對此，粿粿笑說，范姜非常貼心，每天都幫她擦油，還會按摩肚子、腿部等容易水腫的部位，所以當她誤以為鬆緊帶勒痕是妊娠紋時，還想說「來得太快了吧！」兩人當場要哭出來，結果洗完澡才發現紋路愈來愈淡，最後不見了。在場所有人聽完哄堂大笑。