中信慈善基金會孩子夢想天地　大埔鄉和平社區兒少陪伴計畫揭牌

▲▼ 中國信託慈善基金會助大埔和平社區打造孩子夢想基地 。（圖／嘉義縣政府提供）



記者翁伊森／嘉義報導

中國信託慈善基金會協助嘉義縣大埔鄉和平社區打造「孩子夢想基地」—「臺灣夢・兒少社區陪伴扎根計畫」，29日舉行揭牌典禮，立委蔡易餘、社會局長張翠瑤、基金會副董事長陳國世、衛福部簡任視察王燕琴、及地方代表出席，見證和平社區在兒少陪伴服務上的新里程。

由於大埔鄉位處偏遠，家長多在外地工作，許多孩童由祖父母照顧，缺乏課後陪伴與多元學習機會。為改善偏鄉兒少的成長環境，基金會自104年起推動「臺灣夢」計畫，透過資源挹注，協助地方建立安全、有愛的學習空間。

張翠瑤感謝衛生福利部連結中信慈善基金會的資源，讓社區的孩子能獲得更完善的照顧，他說和平社區在嘉義縣社會局輔導下，兒少社區陪伴扎根計畫經過五年努力，終於迎來掛牌，社區每年將獲得120萬元補助。

陳國世副董事長表示，「臺灣夢」的宗旨是讓孩子有更好的未來，許多父母因工作離鄉，孩子多由祖父母照顧，基金會希望藉由這項計畫，幫助需要支持的家庭。他感謝嘉義縣政府與社區的配合，讓企業資源能深入在地，陪伴孩子健康成長。

未來，基金會將持續協助和平社區辦理課後陪伴、多元課程及餐食服務；縣府也將結合更多單位資源，擴大推動兒少陪伴網絡，讓每位孩子都能在家鄉安心成長、勇敢追夢，共同實現「社區的孩子，就是我們的孩子」這份願景。