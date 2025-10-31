企業社會責任　嘉義縣「金融服務愛心公益嘉年華」11月8日登場

▲▼ 「金融服務愛心公益嘉年華」11月8日盛大登場 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣金融服務業聯合總會（以下簡稱金融總會）與嘉義縣政府主辦「2025年金融服務愛心公益嘉年華(嘉義場)」，11月8日將於嘉義縣政府前方盛大舉行，30日舉辦宣傳記者會，金融總會祕書長吳當傑、嘉義縣長翁章梁等人歡迎民眾共襄盛舉，在歡樂互動中學理財，摸彩抽大獎。

金融監督管理委員會指導本次嘉年華活動，聚焦於「金融知識宣導」、「防詐教育」與「慈善公益」3大核心，期望民眾將理財觀念融入生活，提升財務安全意識，也展現各金融企業善盡企業社會責任、關懷弱勢族群的溫暖。

活動當日規劃92攤金融教育區，以互動遊戲推廣理財知識；另有70攤愛心公益區結合縣政宣導與在地特色產品展售，讓民眾在學習知識時也能支持在地產業與社福團體。

在地團體也會在舞台帶來精采表演，並穿插金融知識有獎徵答及摸彩活動，提供上百項精美好禮，最大獎包含70吋液晶電視、掃地機器人及摺疊車。

吳當傑指出，愛心嘉年華今年度邁入第19場，每年金融總會都會邀請金融業各單位捐款做愛心，平均可獲得200萬捐款，今年共23個單位熱烈響應，募得270萬捐給嘉義縣政府社會局仁愛基金專戶，作為扶助弱勢的公益資源；此外嘉年華有許多攤位提供防詐宣導及理財觀念教育等內容，歡迎民眾一起參與。

翁章梁說，感謝金融單位善盡企業責任，捐給嘉義縣政府270萬善款，這筆善款將運用於扶助弱勢家庭。

翁章梁也說，嘉年華活動一方面可以做愛心，另一方面也提供民眾多元的金融及防詐知識，邀請嘉義縣民朋友們攜家帶眷踴躍參與。

金融總會說明，嘉年華將金融知識帶給民眾，並展現企業公益精神，活動相關資訊可前往 https://pse.is/8a6k2v 查詢。