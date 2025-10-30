戴資穎出手了！「4字箴言」送暖Andy　他感動：太適合現階段的我

▲戴資穎送禮物給Andy，為他加油打氣。（翻攝戴資穎IG、Andy IG）

圖文／鏡週刊

百萬YouTuber Andy與前女友張家寧分手後因財務糾葛對簿公堂，近日再發新片，爆料家寧不僅策劃「找人處理」他，另有一名知名男星在背後協助張家，動用公關和網軍團隊，意圖毀他人格，讓大眾看了相當心疼。如今，Andy收到羽球天后戴資穎的「4字箴言」，讓他感恩表示：「很適合現階段的我。」

Andy今（30日）在IG限動貼出戴資穎送給他的禮物，包含4支不同年份的羽球拍，象徵戴資穎職業生涯的重要階段。還有戴資穎簽名的卡片，禮盒上則印有「相信自己」4個字。

Andy發文：「好開心收到很有紀念意義的禮物，小戴的『相信自己』，很適合現階段的我。」戴資穎也轉發Andy的限動，貼出「太好啦 太好啦」的貼圖，用行動為他加油打氣。

▲Andy感謝小戴送他禮物，小戴則表示「太好了」。（翻攝戴資穎IG）

家寧挨轟歹毒 網瘋猜「知名男星」身分

事實上，Andy日前發布新片透露，經過7個月調查，檢方正式起訴家寧和其家人，涉及罪名包括業務侵占、背信、逃漏稅與妨害電腦使用等。長達4千頁的起訴書指出，家寧手機裡發現一個名為「家寧公關危機」的群組，當中有張家姊妹、某「知名且副業眾多」的男星、公關與網軍成員，試圖操作媒體輿論，將他塑造成恐怖情人與資金挪用者，目的在於讓他形象破產、人財兩失。

新片曝光後，再度掀起輿論熱潮，網友們紛紛痛批家寧「心腸歹毒」，同時揣測「知名男星」的真實身分。早前，Andy曾現身同志大遊行，並在社群發文表示：「所有的愛都值得被尊重，但不該假藉愛之名而欺騙」、「我相信邪不勝正，正義終將到來」，被外界解讀似乎意有所指。



