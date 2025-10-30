新北婦騎車三貼送小孩上學　與對向機車擦撞4人倒地！騎士骨折

記者陸運陞／新北報導

新北市中和國小前今天（30日）上午7時許發生車禍，一名母親騎機車「三貼」載2個小孩上學途中，與對向騎機車的男子發生碰撞，造成男子左髖骨骨折送醫，而三貼的母親則擦傷自行就醫，所幸2個小孩並未受傷。目前肇事原因警方仍在釐清，但騎機車超載三貼違規，警方將依《道路交通管理處罰條例》開罰。

▲張女三貼送小孩上課，左轉時與對向機車發生碰撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，騎機車超載三貼的38歲張姓女子，上午載著2個小孩沿著中和區中和路行駛，行經至中和國小前，準備左轉至校門口，讓2個小孩下車上學，對向28歲周姓男子騎機車迎面而來，雙方閃避不及發生碰撞，4個人當場摔倒在地。

▲張女騎車三貼送2個小孩上課，卻與周男發生碰撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

救護人員抵達，發現周男左髖骨有骨折情況，協助包紮固定後，送往雙和醫院治療，而張女僅受到輕微擦挫傷，表示自行就醫即可，而2個小孩均未受傷。警方對雙方進行酒測，並未發現有酒駕情況，確切肇事原因，仍待後續調查釐清。而張女超載三貼的部分，將依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項開罰。

▲周男發生碰撞後，左髖骨骨折送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）