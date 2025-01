家事就讓專業的來！斜槓媽咪愛上「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」集美型與智慧於一身

▲身兼活動主持、品牌經營者、Podcaster以及職業媽媽等多重身分的「斜槓媽咪」王冠翎Cherry認為,適時地「抓大放小」把細瑣的家事交給最專業的神隊友處理,相當重要!(圖/資料照,下同)

隨著現代人對居家空間美學的重視程度日益提升,家電也不再僅是單純的功能性產品,更成為展現個人品味與凸顯空間設計風格的重要元素!在這樣的趨勢下,「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」以科技與美型兼具的設計思維,滿足不同消費者對於實用性與美感的雙重需求,一躍成為農曆春節最想添購、升級的新家電之一!

斜槓媽咪的真情剖白

「我們真的無法面面俱到,所以學會放過自己、放下家事很重要!」

一台能滿足高效需求與美型設計的洗衣機,能為一個小家庭帶來多大的改變,只有身在其中的爸媽最知道!曾在美妝及服飾品牌擔任行銷工作的「斜槓媽咪」王冠翎Cherry,10多年的職涯訓練,讓她對生活美學與細節要求毫不馬虎。婚後,她更與好友利用育兒空檔創立Podcast節目《加班當爸媽》,目前已累積近30萬的下載收聽次數。不僅如此,Cherry還與擔任高級日本料理廚師的先生共同創辦主打無添加的「煦願軒滴雞精」,近日更進駐桃園機場免稅專賣、企圖打開國際市場,目前由她主理的餐飲品牌「Fuwa芙蘊小食料理」更廣受桃園中壢在地親子客群的好評。

好奇她如何平衡並兼顧這些多重身份,Cherry開朗地說:「『兼顧』這個想法給媽媽們太大的壓力了!我們必須要認清,自己真的沒辦法什麼都親力親為,所以我現在學會了抓大放小,把一些瑣碎的事情,比如說衣物的消毒與清潔工作,就交給LG的電子衣櫥和滾筒洗乾衣機,讓自己有時間專注在工作、與老公兒子相處這些更重要的大事上!」在還沒搬進新家前,Cherry兩眼發光地表示自己早就是LG洗衣機的鐵粉:「只是礙於舊居大小,當時我只能入手直立式洗衣機,雖然好用,但待洗衣物一多,處理時間就會拉得好長。」

▲LG WashTower™ AI智控洗乾衣機是Cherry和先生在裝潢新家前,早早就下訂好的家電之一。

「2023年底搬進新家前,我和先生早早就鎖定好LG WashTower™ AI智控洗乾衣機,除了因為它的設計完美符合我們對於居家空間的美感要求,也看準可以同時上烘下洗真的超省時間!」言談間完全可以體會,Cherry和先生如何把在職場中的高標準,同步應用在挑選家電上。

選對洗衣機宛如「點對光明燈」

LG WashTower™ AI智控洗乾衣機「5大亮點」對斜槓媽咪超友善

一體成型的「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」以節省空間和時尚外觀的設計,為洗滌空間帶來現代感的品味,也特別適合像Cherry這樣空間有限的家庭使用!身為細節控的Cherry,更分享以下幾個令她驚豔的體驗:

亮點1/洗衣+烘乾可同時運作,效率大提升同時還能「釋出收納空間」

雖然是一家三口的小家庭,但Cherry慶幸自己一開始就直上LG WashTower™ AI智控洗乾衣機最大容量「洗衣19公斤+乾衣16公斤」。「家裡有孩子的家長都知道,他們只要一出門就是玩到流汗又臭烘烘,我們家短短兩天就會累積好幾套衣服待洗。」過去幫兒子晚上戒尿布時,不免會有反覆尿床的過程,「那段期間真的好險有LG WashTower™,讓我一次就能把尿濕的床單、被套甚至棉被通通丟進去洗。」以前,Cherry還會準備好幾組床單被套供替換,「但現在可以直接洗烘一次到位,不用另外準備第二套、第三套,還能空出收納空間,這是我之前沒有想到的Bonus!」

▲19公斤的大容量規格,讓Cherry一次就能把孩子的棉被、床單、大型娃娃通通交給LG WashTower™ AI智控洗乾衣機處理!

亮點2/全觸控中央控制面板採「人體工學」設計,操作更直覺、設定毫不費力

市面上一般的堆疊式洗乾衣機,因為設計關係,機身較高且控制面板偏低,使用者往往需要踮腳或彎腰才能看清楚介面文字或操作按鈕,長時間下來容易造成腰部不適,對於日常使用相當不便。然而,LG WashTower™ AI智控洗乾衣機在設計上貼心考量到人體工學,將全觸控中央控制面板巧妙地設計在亞洲人胸口到腰際之間的位置,高度適中而且操作順手,讓Cherry驚豔,完全沒有需要彎腰出力的不適感。

▲考量人體工學設計的全觸控中央控制面板設計,讓使用者在操作上絲毫不費力。

亮點3/AI大助攻,代替忙碌的爸媽智慧選擇最佳洗程&乾衣預熱

忙碌的Cherry笑言,自己偏愛的洗衣模式就是無腦按下「標準行程」,「但我使用幾次後發現,雖然是標準模式,但每次把衣服丟進去,機器顯示需要清洗或烘乾的時間都不一樣耶!」

原來,LG WashTower™ AI智控洗乾衣機內建「AI DD™智慧偵測技術」在標準行程中,能根據衣物的柔軟度與重量,透過萬筆洗滌大數據分析,自動提供最佳洗程。接著,「Smart Pairing智慧行程配對」還會把洗程資訊往上傳遞給乾衣機,只要多按一下LG WashTower™特有的「乾衣準備」設定,機器還會在洗衣行程即將完成前,預先將乾衣機預熱,這樣就能大大縮短烘衣時間,省時又高效。

▲選擇「標準行程」後,別忘了再長按勁速洗按鍵啟動「乾衣準備」設定預熱,有感縮短處理家事的時間。

亮點4/60℃蒸氣洗衣+熱泵除濕式乾衣,保護衣物同步去除塵蟎與過敏原

「我家寶貝是過敏兒,所以在選擇洗衣機時我也特別注意到LG WashTower™ AI智控洗乾衣機有60℃蒸氣洗衣,強調能夠深層去除99.9%塵蟎與過敏原。所以兒子的衣物、床單、枕頭和玩偶我都一定要用這台機器洗過才會安心。」她更笑說,最近適逢冬天,拿著被溫水洗好的溫暖衣物,這些小細節也能讓做家事時更加愉快、更加心甘情願。

乾衣機的部分則採用「熱泵除濕式乾衣」技術,低溫60℃除濕式乾衣主打能有效降低衣物變形的機率,還能恢復衣物的蓬鬆感。終於解惑的Cherry驚呼,「難怪每次衣服、棉被和絨毛娃娃洗烘完以後,我都覺得摸起來好舒服、好蓬鬆,我們洗了一年多的衣物,從來沒有洗烘到過乾或變形的狀況發生。」某次她洗烘完自己與先生的襯衫後更發現,「襯衫烘乾後完全沒有傳統洗衣機洗成麻花捲的狀況,甚至平整到不需要另外熨燙,所以現在我還省下燙衣服的時間跟力氣(笑)。」

▲乾衣機內建「雙層極細密濾網」,能在烘衣階段同時過濾衣物與乾衣機中的棉絮及毛髮,幫家人牢牢抓住致敏關鍵的塵蟎與過敏原。

亮點5/洗好烘好都靠WiFi+App通知,幫斜槓媽咪好好放鬆休息

「當我決定斜槓媽咪的生活必須要『抓大放小』後,LG WashTower™ AI智控洗乾衣機可以透過WiFi連接LG ThinQ App,在結束洗衣乾衣行程後跳出通知,真的幫了我很大的忙!」

Cherry認為,要能持續投入在創業、品牌經營與育兒中,能否擁有專屬於自己的Me Time也很重要!「當我把衣服丟進洗衣機後,我完全不用惦記著衣服洗好了沒,這些小事就等App自動跳出通知就好,這時我可以好好看一本書、閉眼冥想,或是全然地放空,享受真正的休息。」

▲▼LG ThinQ App還可串連家中其他的LG家電,「我現在一邊陪兒子玩,一邊還能看衣服洗好沒,再幫敲敲門冰箱設定溫度。」Cherry笑言,有了方便設定與提醒的App,陪伴孩子的時光她也可以玩得更投入!

別輕忽洗衣機在家中的重要性!

「入手LG WashTower™ AI智控洗乾衣機,對我來說也是一種健康、質感生活的選擇。」

生活質感就從小細節開始!打開話匣子的Cherry最後更讚賞LG WashTower™ AI智控洗乾衣機運作起來相當安靜,「這對大樓的住戶來說真的非常友善!」她思忖,「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」無疑是她近期最滿意,也感到最貼心的家電選擇,不僅讓她在繁忙中省下時間,每天忙到不可開交時,看著一體成型的美型優雅機體,更讓她打從心底覺得,再忙的家事也能讓人享受其中!

「我覺得LG WashTower™ AI智控洗乾衣機相當適合追求生活質感的人,以及沒有太多時間管理家務的家庭。」致力於研發健康食品的她,現在對於相關議題也特別關注,「其實不只小孩,現在的大人也容易出現過敏問題,我們不只要吃得健康、睡得健康,衣物清潔其實也和健康息息相關,擁有一台好的洗衣機,才能真正事半功倍照顧全家人的健康與生活品質。」Cherry微笑表示:「西方有一句話是You are what you eat,現在我更相信我們所選擇的洗衣機,也會如實呈現出我們想給他人的第一印象,穿上乾淨合身的衣物,不僅是對自己生活品質的要求,也是展現生活態度的一部分。」

