國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN認為，不論結果如何，川習會對習近平而言，已經是一場勝利。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，各界矚目已久的「川習會」預計30日登場，但不論結果如何，對北京而言，這場會談都將是一場勝利。因為習近平可以藉此展示北京長期尋求的目標，那就是中國與美國在國際舞台上平起平坐。

報導指出，30日將是川普與習近平2019年以來首次會晤，預計針對管理兩國經濟關係的框架達成共識。目前尚不清楚雙方必須同意做出哪些讓步才能達成這個目標，但在鞏固了美中關係的新現實之後，習近平將邁入新的局面，也就是「中國將會談判，但不會被嚇倒。」

中國已經贏了

CNN指出，川普對中國發動的貿易戰，挑戰了習近平成長與創新的動力，但也給了北京一盞意想不到的鎂光燈以展現經濟實力。

在全球各國爭相討好川普、進行關稅談判之際，中國透過自己的措施，也就是擴大稀土出口管制進行反擊，直到雙方被迫回到談判桌上。此外，北京也投入貿易多元化、推動加速創新，減少對美國市場及高階晶片等產品的依賴，同時執行5年計畫，希望達到科技業與工業的自給自足。

▲▼美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）

▲川普貿易戰對中國經濟造成壓力，但北京持續透過其他措施反擊。（圖／達志影像／美聯社）

但這並不代表習近平的風險就不高。美中作為世上最強大的2個經濟體，並非合作應對全球威脅。在北京看來，美國的目標是透過高額關稅、高科技出口管制和政治摩擦，阻礙中國的崛起。

北京人民大學國際事務研究所所長王義桅強調「美國已不再是主導強權」，他宣稱北京對於川普第2任期的對中政策「做好了充分的準備」，面對平均超過50%的關稅壓力，展現出前所未有的反擊能力，透過稀土出口管制等措施，成功迫使華府回到談判桌。

同校的重陽金融研究院院長王文上周也向媒體表示，「中國在面對美國設下的所有衝突和困境時都非常冷靜。美國仍是重要夥伴，但在中國版圖之中，正在失去重要性。」

▼川習之間的化學效應，可能是會談成敗關鍵之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 「川習會」上午於人民大會堂登場！　擬發表共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

川習「化學效應」是關鍵

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在周末貿易談判後表示，北京將延遲收緊稀土出口管制，華府也會撤回100%加徵關稅威脅。

不過，中國尚未正式確認承諾，顯示「川習會」仍然充滿變數。就川普外交常見的情況來看，這在很大程度上取決於2位領導人之間的化學效應。

分析人士認為，習近平的優先要務將是讓美國降低關稅並且收回出口管制。為了達成這個目標，他可能願意放寬或推遲稀土出口管制。上海外交事務分析師沈丁立表示，中國實施稀土管制就是為了「脅迫美國不要對中國實施全面制裁」，而是將制裁限制在「非常少數的國安領域」。

川習會將檢驗這項策略是否奏效，因為北京希望川普能對習近平展現尊重與熱情，正如美國總統近幾個月來所說的那樣。中國外交部長王毅27日與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話時特別強調，習近平和川普都是「秉持平等、尊重與互利精神，長期來往的世界級領導人」，這也是推動雙方關係往前邁進的關鍵條件。

「知台派」任國台辦新發言人　經濟局長彭慶恩今首秀

