被雞追！黑絲OL比基尼辣照曝光　限動直呼很荒謬

▲徐姓女業務繳停車費突被白公雞猛追，嚇得拔腿狂奔。（圖／翻攝自Threads／yian422）

記者葉國吏／綜合報導

高雄一位黑絲襪OL在停車場被「地雞主」狂追，影片在網路爆紅。有人發現黑絲襪OL在網路上小有名氣，是一位外型甜美的汽車業務徐小姐，也因為這支影片讓她的IG粉絲爆漲，辣照也相當吸睛。對此特殊經歷，徐小姐也在IG限動直呼「到現在還是覺得很荒謬」。

▲黑絲女業務IG限動回應被公雞追逐一事。（圖／翻攝IG／yian422）

事發地點位於大昌一路的民營停車場，當事人徐小姐表示，自己平常就常看到這幾隻雞在場內閒晃，沒想到這回居然被牠們「盯上」。影片中可見，她走出繳費亭時，一隻公雞先緩緩靠近，接著突然加速狂衝，另一隻夥伴也衝出助陣，形成「兩雞夾擊」場面，讓她邊尖叫邊狂奔上車，事後她也在文中幽默表示，「我沒惹到你（公雞），你太不講武德了」。

▲徐姓汽車業務。（圖／翻攝IG／yian422）

影片也讓不少人因此知道徐小姐，IG追蹤人數一夕之間暴增3000人。根據了解，徐小姐任職於高雄TOYOTA北高營業所，因為被公雞追逐爆紅，徐小姐也在IG發文表示「雞不可失」、「我到現在還是覺得很荒謬，但謝謝粉絲們這麼喜歡。」