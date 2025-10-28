　
大陸 大陸焦點 特派現場

交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」　女友還已婚

交往1個月喜當爸，男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」。（圖／翻攝自小莉幫忙）
▲交往1個月喜當爸，男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」。（圖／翻攝自小莉幫忙）

圖文／CTWANT

大陸河南省漯河市1名夏姓男子近日爆料，網戀女友自稱姓張，交往後懷孕生女，他悉心照料並舉辦滿月酒，辦理結婚證時卻發現女方身份造假，孩子也非其親生。東窗事發後，女子承認用假身份並願分期還錢。律師指出，若女方明知孩子非男方親生仍欺瞞，夏男可依法追討孕期與贈與支出，並追究其法律責任。

《極目新聞》報導，夏先生表示，自己與1名自稱姓張的女子透過網路相識，確定戀愛關係後同居生活。交往1個月後，女方告知懷孕，他喜出望外，悉心照料女方生活起居，生怕一點閃失影響胎兒。10個月後，女子順利誕下1名女嬰，夏家人還為此辦了滿月酒席慶祝，席開20桌，場面很是熱鬧。

隨著孩子長大，2人計畫補辦結婚證以便女兒上戶口。然而在領證當天，女方稱忘帶戶口本，夏先生陪她回「老家」取時，卻被屋內居民問「你是誰？」才驚覺有異。進一步查詢發現，女友根本不姓張而是姓戴，更讓他震驚的是，女方早已結婚，且孩子並非他的親生骨肉，連出生證明都是P圖偽造。

戴姓女子的家人坦言，女兒多年未聯繫家人，甚至與家人斷絕往來。經媒體調查，戴女本人終於出面，承認曾用假身份與夏先生交往，且懷孕期間仍為已婚狀態。對於偽造出生證明，她辯稱部分證件信息為真，但承認欺瞞行為，並願意簽署協議慢慢歸還金錢。

夏先生情緒激動地表示，「我要是早知道真相，怎麼可能這樣對她？所有事情都是為了孩子。」目前，他已選擇報警追究責任。律師席軍旗指出，若女方明知孩子非男方親生卻故意隱瞞，使男方支付孕期及育兒費用，則屬欺詐行為，男方有權要求退還相關款項及贈與財物，並可依法追究女方的民事責任。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

