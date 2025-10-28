安倍遇刺案首開庭！　山上徹也冷靜認罪「都是我做的」

▲ 山上徹也承認暗殺安倍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

震驚國際的日本前首相安倍晉三遇刺案，28日在奈良地方法院首次開庭，被控犯下5項罪名的45歲兇嫌山上徹也當庭認罪，外界焦點轉向量刑輕重攻防，預計明年1月21日宣判。

綜合NHK及《每日新聞》等日媒，山上徹也身穿黑色上衣與灰色長褲，綁起頭髮、神情冷靜地步入法庭，面對檢方提出的訴狀內容回答，「全部都是我做的，沒錯。在法律上要怎麼辦，將交由律師處理。」

檢方在開庭陳述中詳細說明山上犯案動機，由於母親信仰世界和平統一家庭連合會（舊統一教會）並大量捐款，使山上對該教會產生「強烈怨恨」，家庭對他來說不再是避風港，加上2015年哥哥自殺身亡，更加深他對統一教會的仇恨情緒。

審判採用類似台灣國民法官的「裁判員審判」 制度，山上辯護人承認殺人罪、製造火藥違反《火藥類取締法》及損壞建築物罪等罪名，但將對違反《槍砲刀械法》及《武器等製造法》的指控進行抗辯，計劃以山上的成長背景和家庭遭遇作為請求減刑的理由。

▲ 安倍發表街頭演說時遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

這起槍擊案發生於2022年7月8日上午，67歲的安倍晉三正在奈良市近鐵大和西大寺站前發表參院選舉造勢演說，這時山上使用自製槍械從背後開火，安倍經搶救後仍不治身亡。

檢方在庭上指出，山上共製造多達10把手製槍械，原先計劃襲擊統一教會高層幹部，後來才將目標轉向被指與該教會關係密切的安倍。

統一教會1954年成立於南韓，以集團婚禮聞名，長期將日本信徒作為主要財源。這起案件不僅震驚日本社會，更揭露自民黨與統一教會的深層關聯。案發後逾百名自民黨議員被爆與該教會有往來，重創執政黨民調支持度。

法院預計進行多達19次審理，將有12名證人出庭作證。山上的母親將以辯方證人身分出庭，安倍遺孀安倍昭惠則將透過律師宣讀描述其心境的文件。隨著審判正式展開，各界關注焦點將集中在法院如何做出最終量刑。

