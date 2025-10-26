豪宅雙屍相驗結果曝！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬悲痛離開

▲相驗結束後，家屬搭上電梯快步離開。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區永吉路一處高級住宅大樓25日傳出雙屍案，警方調查，在某投創公司擔任CEO的陳男(37歲)、與另名25歲的曾女被發現陳屍在客廳處，且屋內還起出可疑白色粉末、以及不明藥錠；警方進一步勘查2名死者，發現曾女口鼻沾有白色粉末，陳男則無。稍早檢警結束相驗，死者家屬悲痛離開現場，未多作說明。

據了解，本案緣起於陳父聯繫不上兒子，擔心可能發生意外，因此25日晚間前往永吉路住宅查看，不料一開門就發現兒子陳男與另名陌生的曾女坐在客廳地上、倚靠著沙發，2人均已明顯死亡，陳父當場嚇得報警。

警方到場初步檢視，現場沒有打鬥痕跡、亦無外力介入跡象，且客廳還起出可疑的白色粉末、以及半顆不明藥錠；進一步檢視2人遺體，發現曾女口鼻沾有可疑粉末，而陳男則無。目前該白色粉末已送刑事局鑑識中心化驗，以釐清確切成分並比對是否與死因有關，檢方初步勘驗2人無外傷、無抓痕、無任何外力痕跡也沒有防禦性傷勢。

今(26日)下午檢警相驗2人遺體，死者家屬也到場，神情悲痛、全程不發一語，稍早相驗結束後，家屬快步搭上電梯離開，未對案情、2人關係做出說明。

警方調查，死者陳男是某頭創公司CEO，生活相當優渥，過去曾有毒品前科；而曾女則無前科，據母親指出，先前曾從事美甲業，並不清楚為何會與陳男一同陳屍在住家客廳。目前詳細案情還有待進一步釐清。