37歲9億創投CEO抱女友陳屍豪宅　「公立常春藤」學霸背景曝　

▲死者為美國名校普渡大學畢業。（圖／翻攝普渡大學網站）

記者張君豪、葉品辰／台北報導

台北市信義區永吉路一棟大樓25日晚間驚傳雙屍命案，一名37歲陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍於屋內客廳，當場明顯死亡。據了解，陳男出身名門，父親曾是知名台商集團董事長，家族背景顯赫，他本人更曾就讀上海美國學校，畢業於美國名校普渡大學，並為一間資本額高達9億的創投公司CEO。

警方調查指出，事發當晚陳父因多日聯繫不上兒子，遂親自前往永吉路住處查看，未料開門後見到兒子與一名女子倒臥在客廳，全身僵硬無生命跡象，嚇得立刻報案。初步勘驗發現，屋內無打鬥痕跡，也無外力介入跡象，桌上留有白色不明粉末及半顆不明藥錠，是否涉及毒品仍待鑑驗。

▲陳男家屬到場相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，陳男父親表示，知道兒子有穩定交往對象，但不確定是否為同住的曾女。當時陳男以背靠沙發姿勢倒地，曾女則斜躺在他右臂內側陳屍客廳。警方調查，陳男曾有吸毒前科，曾女為單親家庭出身，過去從事美甲工作，近年與陳男同居。確切死因及是否涉毒，仍待檢警相驗與毒物檢驗結果釐清。

陳男臉書清楚寫出個人經歷，除了在國內外從事創投行業，學生時期更曾就讀上海美國學校，畢業於美國名校普渡大學，普渡大學是美國一所研究型大學，學費一年換算台幣雖不到90萬元，但在學術界享有頂尖的聲譽，在《美國新聞與世界報導》中，是公立大學排名第17名，更是美國「公立常春藤」之一。