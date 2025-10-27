禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

記者唐詠絮／彰化報導

近日非洲豬瘟疫情拉警報，全台豬隻禁運、禁宰令再延長10天至11月6日，這波衝擊直接重創以溫體豬聞名的彰化小吃圈。從排隊名店到老街攤商，紛紛掛上公休公告，彰化美食之都正面臨前所未有的挑戰。彰化市區，原本人聲鼎沸的「肉圓一條街」顯得格外冷清。

▲禁宰令再延10天，彰化知名老担阿璋肉圓將公休到11月8日重啟營業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿泉爌肉飯將以滷雞腿代替。（圖／記者唐詠絮翻攝）

在地經營超過一甲子的「老担阿璋肉圓」大門深鎖，第二代老闆施明裕無奈表示：「我們的肉圓靈魂就是當天現宰的溫體豬後腿肉，現在原料斷炊，只能暫時休息。」他強調寧可停業也不願改用冷凍肉品影響品質，預計最快11月8日才能恢復營業。

▲彰化市肉圓一條街罕見冷清。（圖／記者唐詠絮翻攝）

同樣宣布休業兩週的「阿三肉圓」也在臉書發文說明，店內使用的切丁豬後腿肉需由專業肉商每日手切至特定規格，短期內難以替代。業者已緊急處理宅配訂單，承諾復業後將依序出貨。

彰化另一招牌美食爌肉飯也深受影響。知名排隊店家「阿泉爌肉飯」透露，庫存豬肉僅能撐到明天，將趁休業期間研發新品滷雞腿，希望開發替代商品減少損失。而溪湖的「阿讚爌肉飯」則採取限量供應策略，除固定周三公休日外維持營業，希望能撐到11月6日。

▲禁宰令再延10天衝擊阿三肉圓公告店休到11月8日營業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

儘管營業額預估短期將下滑，多數業者仍選擇共體時艱。阿璋及阿三肉圓業者紛紛表示，休業期間員工薪資照常發放，不讓員工生計受影響。業者皆樂觀強調「相信政府能有效控制疫情，我們願意配合政策，期待早日恢復正常供貨。」

▲社頭蒜頭麵將延長15天。（圖／記者唐詠絮翻攝）