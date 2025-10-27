棺材裡躺著陌生人！　哀悼親屬「嚇到心臟病發」倒地送醫

▲加州一間殯儀館鬧出大烏龍，竟在死者告別式上搞錯遺體。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國加州發生一場烏龍葬禮，死者親友抵達殯儀館，正準備參加告別式時，竟赫然發現棺材裡躺著陌生人，甚至導致一名親戚心臟病發倒地。

綜合外媒報導，44歲的喬伊（Joey Espinosa）因心臟衰竭驟逝，在加州南部的「森林草坪科維納山丘殯儀館」（Forest Lawn Covina Hills）舉行告別式。

親友們抵達殯儀館時，卻發現棺材裡躺的並非死者。殯儀館員工得知後，竟帶著家屬到處尋找，最終花費超過1小時才尋獲正確遺體。

死者姑姑蘿拉（Laura Levario）抵達現場時，立刻察覺不對勁，「我注意到遺體不是我姪子，就連我們挑選的棺材都不在那裡。他們根本不知道我姪子的遺體在哪裡。」

她的丈夫喬治也因為過度驚嚇和痛苦導致心臟病發，倒地送醫並插上維生設備，3天後才甦醒，事後受訪時直言，「這是我們經歷過最糟糕的事情。」

殯儀館將這次烏龍事件歸咎於「排程錯誤」，僅提供200美元（約新台幣6152元）作為補償，但家屬支付的喪葬費用近2萬美元（約新台幣61.5萬元），已對業者提告疏失和造成精神痛苦。