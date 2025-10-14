竹聯仁堂軍師「宋哥」走完神秘一生　告別式與前大哥同一場地



▲仁堂軍師宋宛龍與大哥「Muscle」楊聖合的告別式，均選在北投福美街一處三百坪空地。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫仁堂軍師宋宛龍，綽號「宋哥」，在九月初因口腔癌病逝，享年54歲，原本靈堂暫時設置在北市懷愛館旁的會館，但是後來移置到北投福美街的一處空地搭設靈堂，該場地也曾經是宋宛龍的大哥「Muscle」楊聖合的告別式場合，但有別以往，這次以「分批公祭」形式，讓悼念者各自前往公祭。

據了解，竹聯幫仁堂綽號宋哥的宋宛龍，有仁堂軍師之稱，平時生性低調，但是對於旗下分會均有照顧，早期跟著另名仁堂重量級大哥「Muscle」楊聖合一起打天下，但是因為經商有道，後來就隱居仁堂幕後扶植後輩，在仁堂裡享有極高的聲望，但卻在九月初因口腔癌病逝。

宋宛龍與病逝的大哥楊聖合交情甚篤，兩人幾乎形影不離，家屬原本將靈堂設置在北市懷愛館旁的殯葬會館，也考量宋生前交友廣闊，所以將靈堂移往北投福美街一處空地，該處也是大哥楊聖合舉辦告別式的地方，也讓地方仕紳能夠到靈堂悼念，仁堂也每天派人前往協助家屬。

知情人士透露，北投空地占地約三百坪左右，宋宛龍的告別模式與楊聖合幾乎相同，不僅地點都是在北投福美街的空地，且並在告別式當天僅辦理家祭，並沒有舉行公祭儀式，在守靈期間，以自由公祭方式進行，只要聯繫確定悼念時間，就自行前往現場悼念。

13日告別式當天，8點開始進行家祭，在8點30紛舉辦簡單公祭，約在15分鐘結束，隨即發引台北市立火葬場火化，簡單隆重的結束仁堂軍師傳奇的一生，儘管告別式低調簡單，北市警方也不敢大意，動員警力239人到場維持秩序。