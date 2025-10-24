　
大陸 大陸焦點 特派現場

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

▲北京八寶山殯儀館舉行楊振寧告別式。（圖／翻攝新京報）

▲北京八寶山殯儀館舉行楊振寧告別式。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

諾貝爾物理學獎得主、大陸中科院院士、清華大學教授楊振寧辭世後，告別式於今（24）日上午在北京八寶山殯儀館舉行。自清晨起，許多北京市民、學者和清華大學學生及校友紛紛自發前往，手持相片與鮮花排隊進入告別式現場送別，場面莊嚴肅穆而哀傷。

▲清華學子手捧楊振寧相片前往八寶山悼念。（圖／翻攝新京報）

▲清華學子手捧楊振寧相片前往八寶山悼念。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導， 10月24日早晨，八寶山殯儀館外聚集了大批自發前來悼念的民眾。楊振寧先生因病於10月18日在北京逝世，享嵩壽103歲。

從清晨起，大陸中科院、清華大學校友及社會各界人士陸續抵達北京八寶山殯儀館，現場排起數十公尺長隊，悼念者多著黑衣、神情肅穆。

▲前往告別式送別楊振寧的民眾排起長長人龍。（圖／翻攝極目新聞）

▲前往告別式送別楊振寧的民眾排起長長人龍。（圖／翻攝極目新聞）

清華大學科學史系博士生陳先生帶著女兒趕到現場致意，他表示，「楊振寧先生的精神值得我們挖掘和發揚，今天不是結束，而是新的開始。」一名年長婦人則是哽咽提到，「當我真的看到這樣一位科學家時，特別佩服，也特別敬重。」

▲楊振寧（左一）與李政道（左二）一同出席1957年諾貝爾獎頒獎典禮。（圖／翻攝人民日報）

▲楊振寧（左一）與李政道（左二）一同出席1957年諾貝爾獎頒獎典禮。（圖／翻攝人民日報）

公開資訊顯示，楊振寧1945年赴美留學，三年後取得博士學位。1956年，他與李政道共同提出弱相互作用中「宇稱不守恆」理論，並設計了驗證方案。翌年，該理論經吳健雄等人實驗證實，楊振寧與李政道因此榮獲1957年諾貝爾物理學獎，成為最早獲得此殊榮的華人科學家。

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川習會倒數！他分析美中讓步、關稅戰迎轉折

川習會倒數！他分析美中讓步、關稅戰迎轉折

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計10月30日在南韓會談，這將是川普重返白宮後首度訪問亞洲、也是第二任期內首次會晤習近平。

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎來走走看看

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎來走走看看

楊振寧告別式傳在八寶山舉行

楊振寧告別式傳在八寶山舉行

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

中共四中全會在即　北京19至23日禁放氣球孔明燈

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

楊振寧清華大學北京殯儀館諾貝爾獎物理學八寶山

