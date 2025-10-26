談判賴帳秒變喪屍！黑幫幹部欠童年玩伴8萬　猛砍債主血濺超商

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區仁愛路一間超商24日凌晨，22歲張姓男子因欠下好友23歲林姓男子8萬元債務，相約談判，沒想到張竟翻臉，拿出預藏的西瓜刀朝林揮砍，造成林男左手、腳受傷，經送醫救治無大礙；警方循線將張男逮捕，起獲作案用西瓜刀，還在他車內搜出喪屍煙彈及K菸，經查張男還是竹聯幫明仁會幹部，訊後依殺人未遂、毒品及公共危險罪移送偵辦，並聲請羈押獲准。

▼警方逮捕竹聯幫明仁會幹部張男 。（圖／記者陳以昇翻攝）



據悉，張姓男子與林男是從小玩到大的好朋友，張男積欠林男8萬元債務，卻遲遲未處理，前天凌晨3時許，雙方相約在林口區仁愛路上的一間超商談判，沒想到張男不顧多年情誼，一下車就拿出預藏的西瓜刀，朝林男猛砍，造成他左手掌及左膝蓋約10公分刀傷，逞兇後隨即開車逃逸。

林男經救護人員將他送往林口長庚醫院救治後無生命危險；2小時後警方將張男查緝到案，在他車內起獲犯案用西瓜刀，依托咪酯喪屍煙彈及K他命香菸，經查張男還是竹聯幫明仁會的幹部，警訊後依殺人未遂、毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）等罪移送新北地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

▼警方在車內起獲犯案用西瓜刀，並查獲依拖咪酯喪屍煙彈及K菸 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）