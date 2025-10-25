　
社會 社會焦點 保障人權

獸醫女神批寵物益生菌「看吃幾包會肝衰竭」　廠商求償百萬輸了

▲▼女獸醫關心羚列時代力量不分區第6名。（合成圖／翻攝關心羚臉書）

▲關心羚畢業於台大獸醫系的執業獸醫關心羚，長期關注犬貓寵物議題，被網友譽為「獸醫女神」。（合成圖／翻攝關心羚臉書）

記者郭玗潔／台北報導

知名獸醫師關心羚懷疑某廠商益生菌含木糖醇，會對毛小孩造成生命危害，在臉書痛批「看看多久跟吃幾包會肝衰竭」、「你們這間公司，我公開抵制到底」，並質疑與廠商合作的營養師是否合格。對此，廠商在臉書表示「非常感謝關心羚獸醫師的指教」，並對她提出刑、民告訴。全案經法院審理，法院認為此事可受公評，且關已盡查證義務，刑事判她無罪，民事上也判她免賠，全案還可上訴。

判決指出，該廠商代理銷售一款寵物益生菌，標榜由獸醫師、營養師研發監製，遭獸醫師關心羚質疑該商品為「人的保健品再製成寵物保健品」、「木糖醇對狗貓就是毒」，怒批「吃出問題死了」、「爛東西」、「詐欺罪」、「記得先去做肝指數檢查，要實驗就拿自己的動物實驗，看看多久跟吃幾包會肝衰竭」等語，並質疑該名合作營養師的專業資格。

廠商隨後發文感謝關心羚的指教，表示將商品送交檢驗後，依SGS測試報告並沒驗出木糖醇，但也將關心羚告上法院，提出刑、民告訴，求償共百萬。

刑事部分，關於2023年獲判無罪，民事結果近期也出爐，法官認為，關心羚發文關乎寵物食品安全及生命健康，為可受公評之事，且當時廠商發文向消費者致歉，該名營養師也自承無完整獸醫、營養學之學程及經歷等節，難認關心羚有逾越適當評論。

法官表示，該商品聲稱有專利字號第M479761號、第M506606號認證，並委由鵬群公司生產，鵬群公司負責人同為麗豐公司負責人，並出售供人食用之乳酸菌產品，對外宣稱屬專利菌株，獲有專利字號第M479761號，成分含有木糖醇等情，和關心羚臉書貼文相符。而審酌本件事涉公眾利益，關心羚身為專業獸醫師，僅能從公開資訊查找比對，查證後有充分理由懷疑該商品成分含有木糖醇，即便廠商事後提出驗證，關也已盡查證義務，主觀上並無刻意詆毀，判她免賠。可上訴。

10/24 全台詐欺最新數據

真相大白！3女大生遭「闖房噴精」　民宿勒令停業
快訊／雨彈升級！　4縣市豪大雨特報
老婆被詐戶頭清空　李興文氣炸「惡果會很嚴重」
蔡英文現身信義路！　帶愛犬向遊行民眾揮手致意
快訊／九份老街「賴阿婆芋圓」旁火警！　遊客摀嘴走避
有信心清零！　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神
被控闖辣妹房間打槍噴射！　民宿老闆喊冤：很多人進出

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

