獸醫女神批寵物益生菌「看吃幾包會肝衰竭」　廠商求償百萬輸了

▲關心羚畢業於台大獸醫系的執業獸醫關心羚，長期關注犬貓寵物議題，被網友譽為「獸醫女神」。（合成圖／翻攝關心羚臉書）

記者郭玗潔／台北報導

知名獸醫師關心羚懷疑某廠商益生菌含木糖醇，會對毛小孩造成生命危害，在臉書痛批「看看多久跟吃幾包會肝衰竭」、「你們這間公司，我公開抵制到底」，並質疑與廠商合作的營養師是否合格。對此，廠商在臉書表示「非常感謝關心羚獸醫師的指教」，並對她提出刑、民告訴。全案經法院審理，法院認為此事可受公評，且關已盡查證義務，刑事判她無罪，民事上也判她免賠，全案還可上訴。

判決指出，該廠商代理銷售一款寵物益生菌，標榜由獸醫師、營養師研發監製，遭獸醫師關心羚質疑該商品為「人的保健品再製成寵物保健品」、「木糖醇對狗貓就是毒」，怒批「吃出問題死了」、「爛東西」、「詐欺罪」、「記得先去做肝指數檢查，要實驗就拿自己的動物實驗，看看多久跟吃幾包會肝衰竭」等語，並質疑該名合作營養師的專業資格。

廠商隨後發文感謝關心羚的指教，表示將商品送交檢驗後，依SGS測試報告並沒驗出木糖醇，但也將關心羚告上法院，提出刑、民告訴，求償共百萬。

刑事部分，關於2023年獲判無罪，民事結果近期也出爐，法官認為，關心羚發文關乎寵物食品安全及生命健康，為可受公評之事，且當時廠商發文向消費者致歉，該名營養師也自承無完整獸醫、營養學之學程及經歷等節，難認關心羚有逾越適當評論。

法官表示，該商品聲稱有專利字號第M479761號、第M506606號認證，並委由鵬群公司生產，鵬群公司負責人同為麗豐公司負責人，並出售供人食用之乳酸菌產品，對外宣稱屬專利菌株，獲有專利字號第M479761號，成分含有木糖醇等情，和關心羚臉書貼文相符。而審酌本件事涉公眾利益，關心羚身為專業獸醫師，僅能從公開資訊查找比對，查證後有充分理由懷疑該商品成分含有木糖醇，即便廠商事後提出驗證，關也已盡查證義務，主觀上並無刻意詆毀，判她免賠。可上訴。