社會 社會焦點 保障人權

桃客司機打斷高中生鼻樑！公司神隱2天道歉：暴力零容忍

記者閔文昱／綜合報導 

桃園客運司機毆打學生事件持續延燒，劉姓司機因質疑學生投幣金額不足，遭另一名黃姓學生出言反嗆後失控動粗，竟在街頭揮拳痛毆對方，導致黃生鼻樑骨折、滿臉鮮血。事件曝光後引發輿論譁然，桃園客運一度挨批態度消極。對此，桃客今（24日）也發聲致歉了。

這起事件發生在22日傍晚，桃客劉姓司機質疑學生投幣金額不足，與另一名出言聲援的黃姓學生發生口角。黃生臨下車時嗆一句「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，讓劉男情緒失控，竟追下車當街揮拳，狠打黃生鼻樑當場骨折、血流滿面。事後警方依傷害罪將劉男移送，桃園地檢署複訊後諭知以2萬元交保。

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運劉姓司機22日載運學生途中，質疑學生有逃票嫌疑，一名男學生下車前為同學出聲，回頭向司機反嗆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

事件延燒多日，不少網友怒轟桃園客運「神隱冷處理」，毫無誠意。對此，桃園客運今天晚間發出聲明致歉，坦言經調閱行車影像，劉姓司機在車上與乘客互動時言語不當、後續行為更屬嚴重失當，公司對任何形式的暴力絕不容忍，副總經理已率相關人員親自向學生及家屬致歉，並承諾負擔所有醫療與賠償事宜，強調「暴力零容忍」。

桃客強調，事件發生隔日即召開獎懲委員會與人評會，決議立即與劉姓司機解除勞動契約。公司也承諾將全面檢討內部管理，強化司機情緒控管及危機應對訓練，避免類似憾事重演。桃客並為此事件造成社會大眾不安與困擾再次表達歉意。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

