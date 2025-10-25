豬隻禁運禁宰衝擊餐飲　國籍航空機上餐將視疫情調整菜單

▲目前國籍航空機上餐仍提供豬肉選項。（示意圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

國內爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻禁止運輸及屠宰5天，目前3大國籍航空機上餐仍提供豬肉選項，但長榮空廚表示，將視疫情機動調整菜單，改以其他肉種取代；中華航空則說，機上餐所用豬肉皆有認證廠商，另有提供多元餐點選項。

國內通報疑似非洲豬瘟案例，22日起全國豬隻禁止運輸及屠宰5天，已有餐飲業者宣布店休或停賣部分商品，但各航空公司仍未取消提供豬肉餐點。

華膳空廚及長榮空廚客戶涵蓋華航、長榮及星宇等3大國籍航空，其中，主要由華膳空廚供餐的華航表示，公司對於食品安全均採取嚴謹規範，華航機上餐點所使用豬肉皆採用有CAS或ISO22000認證廠商，可追溯其肉品來源；若來源地為台灣本地，則皆有農業部動植物防疫檢疫署屠宰衛生合格證明。另機上餐點也提供多元選項，旅客可參考與選擇。

客戶涵蓋長榮及星宇航空的長榮空廚則指出，針對非洲豬瘟相關防範，長榮空廚落實防疫及食品安全管理，所有豬肉原料皆經嚴格把關，進貨來源符合台灣CAS及HACCP食品安全規範，並由廠商提供屠宰證明，確保食材安全可追溯，同時將視疫情狀況機動調整菜單，改以雞肉或魚肉等其他肉種取代。