禁廚餘養豬觀察15天　謝寒冰揭「台灣最可怕的一件事」

記者黃翊婷／綜合報導

近日台中驚傳非洲豬瘟突破檢疫防線再度現蹤，農業部宣布全國豬隻禁運禁宰5天，並且每5天觀察一次，若15天後疫情沒有擴散就有機會解除。對此，媒體人謝寒冰表示，觀察期延長只證明一件事，如果只是廚餘的問題，為何要全面性禁止，這表示根本不知道是不是廚餘造成的，所以只好全面性禁止，「到現在還找不出根源，這才是台灣最可怕的一件事。」

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（圖／台中市政府提供）

關於非洲豬瘟議題，謝寒冰24日在政論節目「國民大會」中提到，高雄市長陳其邁宣布暫停廚餘餵豬，但他覺得，要不要用廚餘餵豬應該經過專業考量，例如日本到現在都還在使用廚餘餵豬，卻沒有非洲豬瘟問題，「所以真的是完全不能用廚餘的問題嗎？還是（有）其他相關因素？」

謝寒冰認為，這件事情應該要透過科學、理性通盤的檢討，而不是出了什麼狀況就禁止，而且原本農業部是說全國豬隻禁運禁宰5天，後來變成觀察15天，其實這只證明一件事，如果只是廚餘的話，只要讓使用廚餘的豬場不要宰殺就好，何必要求全面性禁止，「這表示我們根本不知道是不是廚餘造成的。」

謝寒冰直言，根本不知道什麼原因，所以只好全面性禁止，「到現在還找不出根源，這才是台灣最可怕的一件事。」

不過，農業部長陳駿季24日表示，從檢測到陽性反應案例至今，潛伏期發病大約是4至15天，「換句話說，我們目前正進入比較緊張的一個階段，如果會開始發病應該是在這個時間點。」因此後續可能會再啟動第二輪檢查。