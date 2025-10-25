19歲台大女學生勇闖法國！靠法文求生、自煮體驗巴黎日常　新北青年局長讚：超有行動力 

生活中心／綜合報導

Z世代擁有說走就走的勇氣，也懂得在未知中成長，越來越多年輕人選擇「體驗式旅行」，不追熱門景點、不走預定路線，用腳步去探索世界的可能，新北市青年局最新一集《青年局外人》podcast節目，邀請兩位大二女學生分享她們「說走就走」的法國壯遊故事。

節目來賓是台大地理環境資源學系二年級的左儀（宥儀）與政治學系二年級的易昀，她們在升大二的暑假，臨時決定獨自前往法國十天，只因一句「你要不要跟我一起去法國？」就展開冒險，這場青春旅程不僅挑戰語言、勇氣與自我，更讓她們在異國中學會獨立與包容，主持人、新北市青年局局長 Marcia也感性表示：「她們的故事讓人看見年輕世代的勇敢行動力」，更打破外界對女性獨旅的刻板印象。

談到旅程起點，易昀坦言是因為年初看到羅浮宮舉辦高級訂製服展覽的資訊，直覺這可能是「羅浮宮最後一次舉辦高級訂製服展」，於是邀請左儀同行。兩人都是北一女中畢業，高中起便修習法文，大學也持續進修，語言基礎成為她們勇闖法國的最大後盾。「法國人不是排外，他們只是對文化自豪」左儀分享，每次與當地人互動時，她們都先用法文努力表達，「真的講不出來才換英文」，反而因此得到更多友善回應。易昀從10歲就學法文，考過法檢B1等級；左儀則從高一開始學，兩人對「自己能靠語言走進當地文化」充滿信心，然而，旅程也充滿意外，由於左儀母親是華航座艙長，她使用員工優惠票，結果連續兩晚在機場候補不上機，直到第三天才順利飛抵巴黎，獨自先抵達的易昀形容：「那兩天完全靠自己撐過去，但也是成長最快的時候」。

這趟10天旅程，兩人走訪巴黎、馬賽、里昂三座城市，她們事前約定「遇事先冷靜，解決問題比吵架重要」，即使迷路、錯過火車也能互相支持，左儀笑說：「有時我不說話，她就會以為我生氣，其實我只是餓了」，不同於一般打卡式旅遊，她們選擇「像當地人一樣生活」，Airbnb訂房的首要條件是「要有廚房」，她們親自逛超市、煮飯、買酒，體驗真實的巴黎日常，最難忘的一晚是在馬賽舊公寓頂樓，兩人準備了牛排、義大利麵、生菜沙拉，搭配紅白酒，在陽台上看夕陽。

「那一刻很浪漫，我們乾杯、聊天，她剪影片、我發呆，那是最自由的一晚」左儀說，她還特地帶著《小王子》作者聖修伯里的書，到里昂的聖修伯里街朝聖，完成心中多年的文學夢。

面對兩位未滿20歲的女兒獨闖歐洲，家長卻異常放心。易昀笑說，自己過去就曾與朋友出國，家人相信她能處理好狀況；左儀則因母親是座艙長，從小就跟著飛，早習慣獨立行動。局長 Marcia也在節目中感嘆：「現在年輕人真的太方便，我們以前沒有Google Map、沒有智慧型手機，還得自己翻地圖，但那也是另一種樂趣」，科技進步讓年輕人更容易出發，卻更需要學會自我管理與安全意識。

「她們讓我看到新世代的行動力與勇氣，證明年輕人只要有明確目標、做好準備，就能完成看似不可能的挑戰」 Marcia說，這也正是《青年局外人》Podcast節目想傳達的精神，讓青年以真實經驗探索世界、累積勇氣與能力，從壯遊中學會面對未知，節目最後，兩位女孩鼓勵更多同齡人勇敢出發，「不要等到準備好才上路，因為在路上，你才會成長」。



《青年局外人》｜新北市政府青年局製作

主持人：邱兆梅局長

來賓：易昀、李宥儀

主題：〈EP13｜18歲的探險，一張機票去巴黎〉

收聽平台：Spotify、Apple Podcasts、SoundOn