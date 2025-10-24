從心出發！武陵外役監導入復元課程　助收容人重建生活自信

▲為高齡收容人點燈，武陵外役監復元課程重塑信心迎向新生。（圖／法務部矯正署武陵外役監獄提供）

記者郭世賢／台東報導

隨著社會高齡化趨勢加劇，監獄內的年長與身心障礙收容人比例也逐漸攀升，如何促進其身心健康並提升自主生活能力，成為矯正機關的重要課題。為此，武陵外役監獄近年積極規劃多元課程，從體適能訓練到園藝治療，近期更引進以「復元（Recovery）」為核心理念的團體課程，協助收容人重建生活信心，為未來重返社會做好準備。

武陵外役監獄典獄長張龍泉指出，這項創新課程特別邀請長期投入社區精神康復工作的陳宗仁與戴雅君兩位專業師資，借鏡其陪伴精神疾病患者自我療癒的豐富經驗，引導收容人從自身生命經驗出發，學習分辨事實與觀點、提升自我覺察與情緒表達能力。透過系統性的反思與溝通練習，學員不僅能重新認識自我，更能培養在現實限制中主導生活的力量，逐步強化心理韌性。

張龍泉表示，面對高齡化收容人的特殊需求，監獄必須採取更貼近其需求的處遇方式。引進「復元導向」課程，正是落實柔性司法與以人為本教化理念的具體實踐。他強調，課程目標在於引導收容人從被動服刑轉向主動學習，透過心理重建、健康促進與社會適應等多元面向，重新點燃對生命的希望與自信。

張龍泉說，這項課程不僅協助高齡與身心障礙收容人找回生活意義，更為其出監後的社會復歸鋪路，期待他們在重返社會時，能以更穩健的步伐開啟人生新頁，實現真正的「賦能復歸」。