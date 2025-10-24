藍白合隱憂？鄭麗文盼「以中國人自豪」　黃暐瀚：60.9％小草不認同

▲媒體人黃暐瀚。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

準國民黨主席鄭麗文日前在公開場合喊出，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，對此，媒體人黃暐瀚今（24日）表示，根據民調顯示，民眾黨支持者中，有60.9％不認同這段言論，未來藍白合恐因此存在隱憂。

黃暐瀚表示，面對賴清德總統，藍白雖然理念、利益一致，皆想要打敗民進黨，爭取更多選民認同，但遇到兩岸議題與爭議話題的時候，藍白就未必「同心同德」。

黃暐瀚指出，根據震傳媒委託山水民調公司所做的最新民調顯示，鄭麗文「以中國人自豪」的言論，僅有24.5%的民眾認同，不認同則高達62.1%，連民眾黨支持者中，都有60.9%不認同。

此外，黃暐瀚還指出，針對「黃國昌指揮狗仔偷拍」案，假設該案屬實的話，有73％的民眾不認同指揮狗仔偷拍，連藍營支持者都有75%不認同，白營則有58.7%不認同。

黃暐瀚認為，這兩個議題，雖然都存在著變數，例如鄭麗文上任後是否改口？黃國昌事件是否為真？但若未來國民黨真的走統派路線，與主張「台灣自主」的「台灣民眾黨」，還怎麼合作？這會存在隱憂。

至於為什麼每當對岸提到「台灣是中國一部分」的時候，黃暐瀚都要駁斥？或強調這個「中國」是「中華民國」？他透露，因為「中華人民共和憲法」的序文是這樣寫，「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」。

黃暐瀚直言，依照中華人民共和憲法這段文字，很顯然對岸所謂的「中國」或「祖國」，都只有「中華人民共和國」，沒有「中華民國」，而他身為中華民國的一份子，當然要反對。