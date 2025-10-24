女苦主出面了！怒控呂秋遠勾結黑心徵信社　一句話漏餡

▲知名律師呂秋遠遭控介紹黑心徵信社，收了錢卻拍錯人，還害當事人官司敗訴。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

勞動部勞力發展署A科長多次聲稱加班補班，實則是拋下妻兒外出瀟灑，定位還時常出現在汽車旅館或約聘僱女同事住處，元配恩恩（化名）懷疑丈夫外遇，向知名網紅律師呂秋遠求助，呂秋遠介紹徵信社給恩恩蒐證，業者竟「拍錯人」，更疑似將雇主個資賣給A科長，導致對方心存防備，恩恩則在蒐證不足下敗訴，讓恩恩忍無可忍，決定將事情公諸於眾，避免再有人受害。

恩恩回憶，因丈夫A科長2023年10月在女同事家「喝到凌晨」，她查看定位才發現丈夫多次行蹤不明，在震驚之下決定離婚，丈夫卻拒絕分開，諮詢身邊友人後決定求助呂秋遠，先是透過臉書私訊，再打去事務所與呂取得聯繫。

呂秋遠在電話中建議恩恩先跟監蒐證，在法律上才站得住腳，並大力推薦自己合作已久的徵信社，恩恩不疑有他，與該公司取得聯繫，隔日就與林姓和余姓業者見面，2人更以呂秋遠的招牌取得她的信任，並保證能幫客戶拍到需要的畫面，雙方因此簽訂合約，同意以25萬元的價錢展開跟監，恩恩則先付一半費用。

▲恩恩先後付了15.5萬元給呂秋遠介紹的徵信社，但該徵信社疑似將雇主個資賣給A男，導致對方心存防備，恩恩則在蒐證不足下敗訴。

簽約後，該徵信社卻遲遲沒有動作，直到恩恩忍無可忍、詢問對方，徵信社稱的確有拍到其丈夫與另名女子共進午餐的畫面，但照片中的男子卻並非恩恩的丈夫，徵信社發覺恩恩心有不滿，在簽約後第7天才展開行動。

在跟監途中，恩恩發現丈夫藉口回老家，實則換車後行蹤不明，她於是立刻問對方有無拍到，業者卻稱「他車沒動啊」，恩恩認為徵信社沒有用心，在簽約後第10天表明要解約，徵信社卻拿著合約書中載明的「一經委任就不能中斷」拒絕。

恩恩試圖聯繫呂秋遠協商，呂秋遠卻不願協助，還稱「你要找徵信社，不是來找我」，此後就對她的訊息不讀不回，她只能與徵信社協商「暫停但不退款」，並找上另間徵信社協助。

該間徵信社在接受委託後立刻展開行動，每日都會回報拍攝進度和畫面，與呂推薦的業者大相逕庭，無奈恩恩的丈夫已起警覺，徵信社跟監不易，選擇放棄行動。

▲A男得知自己被跟監後萬分警覺，上下車總是行色匆匆、快速逃跑，讓徵信社無法拍到直接證據。

恩恩在這件事情後轉變戰術，將孩子的接送和學費全都交給丈夫，她丈夫見在妻子身上討不到任何好處，於2024年3月間訴請離婚，恩恩想到自己還有12萬5000元壓在余男的徵信社，於是聯繫對方，再繳3萬元「啟動費」後繼續行動。

恩恩委託徵信社跟監疑似小三，並將對方的車牌、住址、公司位置都傳給業者，業者卻頻頻推託，指稱無法拍到對方，但又脫口而出「妳老公現在變很瘦，我們都認不出來」，這句話讓她警鈴大響。

「我問他們，既然沒跟到小三，怎麼知道我老公變很瘦？」恩恩說，她當下直覺業者與丈夫另有聯繫，業者則被問到啞口無言，最終答應還回3萬元啟動費，但仍拒絕退款12萬5000元，離婚和撫養權官司則在2025年3月因證據不足下敗訴，房子和孩子都被判給對方，害自己只能淨身出戶。

恩恩說，呂秋遠勾結黑心徵信社在業界早已不是秘密，她尋求第二間徵信社幫忙時曾講述第一間的離譜行徑，對方則立刻猜出該公司是呂秋遠介紹，就她了解，目前已有4人遇上同樣狀況，希望被騙的人可以到她為止，更盼呂秋遠能得到懲罰。

A科長回應，恩恩指控事證皆子虛烏有，法院已佐證沒有外遇等情事，她所提出的指控沒有一件勝訴，至於請假卻未跟家人透露，他則稱女方可以「自己去哪裡不跟我說，為什麼我要跟他交代」；此外，A科長說，被控性騷擾也絕無此事，他與指控者完全不同單位，但某天突然告他，也有告其他同仁和長官，卻什麼實證都提不出來，最終全案也遭判定不成立。

記者致電宇達經貿法律事務所，所方稱呂秋遠正出庭，記者留下電話和詢問問題，但至截稿前未獲回音。

