快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

▲行政院普發現金1萬元記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

攸關普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，總統賴清德在今（23日）發布總統令正式公告後，接著行政院在晚間召開記者會宣布正式上路施行，若採「登記入帳」方式，11月5日開放預登記，最快在11月12日可以拿到手，領取截止日期為115年4月30日。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」歲出共編列5500億，立法院減列52億9870萬5000元，改列為5447億129萬5千元。依特別條例第6條規定，移用前年度歲計賸餘4444億；舉借債務部分，原列1056億，減列52億9870萬5千元，改列為1003億129萬5千元。預算案中包含普發現金2360億；另外，預留200億空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

根據財政部規劃，115年4月30日前，國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可地外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，還有115年4月1日到4月30日出生的新生兒，皆符合領取資格。

至於領取時間部分，登記入帳部分，可上「10000.gov.tw」網站登記，持健保卡號、身分證號、金融機構帳號，11月5日起到10日，開放預登記，11月10日開放登記、12日開始入帳。ATM領現部分，則是在11月17日開放領取。郵局領現部分，則在11月24日開放領取。所有管道的領取截止日皆為115年4月30日。

