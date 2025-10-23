台南90歲嬤失蹤4天！兒稱「媽媽死了」棄屍嘉義山坡　警尋獲袋屍

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、閔文昱／嘉義報導

台南一名90歲郭姓老婦日前與67歲傅姓兒子一同失蹤，家屬擔心兩人安危，於10月19日報案協尋。經警方循線追查，21日在南投縣集集鎮民宿找到傅男，但郭婦下落不明。傅男神情恍惚、說詞反覆，一度稱母親「死了」、「丟在塔塔加」，引起警方懷疑。經檢警進一步追查，今（23）日上午在嘉義縣中埔鄉台3線309.5公里處山區尋獲郭婦遺體。

警方指出，郭婦的遺體被裝在黑色大型塑膠袋內，棄置於邊坡約3公尺處，消防人員以吊掛方式運回路面。嘉義地檢署檢察官與法醫到場相驗，初步發現屍體外觀無明顯刀傷、挫傷、瘀青或勒痕等外力跡象，研判他殺可能性不高，但仍需進一步釐清死因。

據了解，傅男與母親均長期受慢性病所苦，傅男近期出現輕生傾向。其女兒發現兩人同時失蹤後，立即報警。警方依手機定位找到傅男時，他精神不穩，疑似出現幻覺，對母親去向說法不一。檢方依涉嫌殺害直系血親尊親屬罪拘提傅男到案，經複訊後排除他殺嫌疑，訊後請回。

嘉義地檢署表示，郭婦遺體暫置嘉義市立殯儀館，預定於10月29日上午進行解剖，以釐清確切死因與死亡方式，並檢驗是否涉及藥物反應。整起案件目前仍由嘉義地檢署持續調查中。

