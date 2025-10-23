　
國際

AI教父領銜！　全球逾850科技專家示警：「超智能」恐釀人類滅絕

AI教父領銜！全球逾850位科技專家聯合示警：「超智能」恐導致人類滅絕

▲ 全球逾850位科技領袖與專家聯署發表《關於超智能的聲明》（Statement on Superintelligence）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

人工智慧（AI）技術以驚人速度發展之際，全球逾850位科技領袖與專家聯署發表《關於超智能的聲明》（Statement on Superintelligence），呼籲暫停開發可能全面超越人類認知能力的「超智能」（Superintelligence）。

據《CNBC》報導，這份於美東時間22日公布的聯署聲明，宛如科技界的「名人錄」，不僅有維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）與蘋果公司（Apple）共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）等科技巨擘，更匯聚了被譽為「AI教父」、「深度學習教父」的電腦科學家班吉奧（Yoshua Bengio）與辛頓（Geoffrey Hinton），以及加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）權威學者羅素（Stuart Russell）等人工智慧先驅。

這份跨領域聯署陣容堪稱罕見，除了科技界與學術界，還囊括美國跨黨派的前政要，包括前參謀長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）、前國家安全顧問萊斯（Susan Rice），以及美國總統川普（Donald Trump）的媒體界盟友，像是川普1.0的白宮首席策略長兼總統顧問班農（Steve Bannon）、保守派政治評論家貝克（Glenn Beck）等。

與此同時，英國哈利王子（Prince Harry）與其妻梅根（Meghan Markle）、前愛爾蘭總統羅賓遜（Mary Robinson）亦名列其中。聯署名單至今仍在不斷增加。

「超智能」已成為當前人工智慧領域最炙手可熱的關鍵字。從全球首富馬斯克（Elon Musk）創立的「xAI」，到奧特曼（Sam Altman）領導的「OpenAI」，科技巨頭競相開發更先進的大型語言模型。臉書母公司Meta甚至直接將其大型語言模型部門，命名為「Meta超智能實驗室」（Meta Superintelligence Labs）。

然而，這波AI競速發展引發聯署專家的深切憂慮，聲明中指出超智能可能導致「人類經濟價值喪失、自主權剝奪、自由與公民權利淪陷、國家安全風險乃至人類滅絕等潛在危機。」

這份聲明主張，在達成2項關鍵前提前應禁止超智能的開發：首先是建立強有力的公眾支持，再來是形成科學界對安全建構與控制技術的共識。聯署網站特別指出，即便是馬斯克與奧特曼這類引領AI發展的企業領袖，過去亦曾公開警示超智能的危險性。

據悉，奧特曼曾在2015年尚未擔任OpenAI執行長時，便於部落格撰文直言「超人類機器智能（Superhuman Machine Intelligence，SMI）的發展可能是人類存續的最大威脅」；馬斯克今年初在播客節目中談及先進AI超越人類智能的風險時，更直言「人類毀滅的可能性約有20％。」

根據聲明引用的美國研究與推廣機構「生命未來研究所」（Future of Life Institute）的最新民調顯示，僅5％的美國成年人支持「當前快速且缺乏監管的」超智能發展現狀。這項針對2千名美國成年受訪者的調查顯示，多數民眾認為在證實安全可控前，不應創造「超人類人工智慧」，並強烈要求對先進AI實施嚴格監管。

聯署發起人班吉奧透過聲明指出，AI系統恐在數年內於大多數認知任務上超越多數人類。他強調這項突破雖有助解決全球性挑戰，但同時伴隨重大風險，「為安全邁向超智能，我們必須透過科學方法設計出根本無法傷害人類的AI系統，無論是由於錯位還是惡意使用。我們更需要確保公眾在形塑集體未來的決策中，擁有更大的發言權。」

如今，科技領域正逐漸形成「人工智慧末日論者」（AI doomers）與「人工智慧繁榮論者」（AI boomers）的對立觀點，前者視AI為需要嚴格監管的潛在威脅，後者則認為AI是值得無限制發展的積極力量。這場由科技先驅發起的倡議，不僅呼籲為當前如火如荼的AI競賽按下暫停鍵，更引發全球對科技發展倫理邊界的深刻思辨。

AI教父領銜！　全球逾850科技專家示警：「超智能」恐釀人類滅絕

