史瓦帝尼觀光部長訪台　林佳龍贈旅行書「和林佳龍一起去旅行」

▲外交部長林佳龍歡迎史瓦帝尼王國觀光暨環境事務部長姆孔妲（右三）率團訪台。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍22日下午接見並歡迎史瓦帝尼王國觀光暨環境事務部長姆孔妲（Hon. Jane Mkhonta-Simelane）訪問團，雙方就觀光、生態保育及氣候變遷等議題深入交換意見。林佳龍除向訪團成員贈送具台灣特色的木雕及高山茶外，也特別致贈「和林佳龍一起去旅行」旅行書。

林佳龍提及今年4月訪史期間，曾在姆孔妲陪同下參訪Hlane王家國家公園並代表我國政府捐贈100萬史鍰用以建設犀牛新棲地圍籬，協助犀牛保育，並為新生小犀牛命名為福爾摩莎（Formosa），象徵台史在全球犀牛保育等議題並肩合作，欣見姆孔妲及王家自然保育顧問泰德雷利（Terence Evezard Reilly）夫婦年內應邀回訪，持續深化雙邊觀光及保育交流。

林佳龍另説明今年9月底成功推動赴史國觀光踩線團，我國旅遊業者均驚艷史國擁有的豐富自然生態及人文觀光資源，深信台灣赴史觀光客人數增長指日可待。

姆孔妲感謝我國政府熱情接待，並表示此行有助深入了解我國在觀光、生態保育及環境政策等方面的具體成果與經驗。台灣是史瓦帝尼的重要夥伴，感謝台灣長期支持史國各項發展，史王與史國政府亦始終堅定在國際場域為台灣發聲。

姆孔妲進一步指出，史國期望在2027年前達成吸引200萬觀光人次的目標，相信在台灣協助下有助史國加速達標，也期待與我國續在氣候變遷等領域深化交流，實現雙邊互惠共榮的願景。

王家自然保育顧問泰德雷利感謝林佳龍援贈犀牛保育區圍籬建設，並親自送上數幅印有包括福爾摩莎（Formosa）在內的犀牛印刷海報。為表謝意，林佳龍除向訪團成員贈送具台灣特色的木雕及高山茶外，也特別致贈「和林佳龍一起去旅行」旅行書，現場氣氛熱絡，雙方深厚友誼顯露無遺。

外交部政務次長吳志中同日晚間設宴歡迎訪團一行，林佳龍夫人廖婉如特別代表林佳龍與宴，席間與姆孔妲就生態等議題熱烈討論，其他與宴賓客包括環境部長彭啟明、交通部常務次長林國顯等人也與訪團充分交換意見，氣氛歡愉。

外交部表示，史瓦帝尼是我國在非洲的重要友邦，外交部將續與史國政府密切合作，藉由各項榮邦計畫續深化並鞏固台史兩國堅若磐石的邦誼，展現台灣對國際社會的具體貢獻。外交部也期待透過榮邦計畫，未來能在史國看到更多台灣觀光旅客，讓兩國交流更加緊密，達致台史共榮目標。