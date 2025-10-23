　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府關門第3周！6萬航空安檢人員「零收入」　需兼差、貸款度日

美國政府關門進入第3週！6萬名航空安檢人員「零收入」　需兼差、貸款度日

▲ 美國運輸安全管理局（TSA）員工。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國聯邦政府關門危機進入第3週，導致約6萬名航空安檢人員仍未獲得薪資。若資金協議遲遲無法通過，許多人將不得不動用儲蓄、刷信用卡，或兼職打工以維持生計，數名聯邦公務員透露，他們已經面臨現實的經濟壓力。

據《路透社》報導，這些維持機場安檢與航管運作的聯邦員工，上一次領到薪水是在10月中旬，當時的薪水已被扣除了多達2天的工資。如今，他們即將錯過完整一期的薪資。

美國聯邦政府雇員工會（American Federation of Government Employees，AFGE）明尼蘇達州地方分會899的財務長高斯曼（Neal Gosman）指出，許多運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的員工被迫尋找兼職維生。

「大家都在說，『下班後我要去開Uber、送DoorDash或Lyft，因為我得讓家裡有飯吃，還有孩子要養。』」高斯曼說。他自己除了工會職務外，也在TSA擔任安檢人員。他表示，自己上次的薪水只有平常的約6成，另一名同事更只拿到6.34美元。

美國國家航空交通管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）主席丹尼爾斯（Nick Daniels）曾在美東時間20日表示，航空管制員將在23日收到的薪資單上，看到下週是「零收入」，許多人因此陷入艱難抉擇。

丹尼爾斯也轉達管制員們面臨的艱難處境，像是有人就抱怨，「我該怎麼打電話給雇主說我付不起托兒費？我得帶著2個孩子上班嗎？你要我怎麼辦？」

明尼亞波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis–St. Paul International Airport）的管理單位發言人威爾貝斯（John Welbes）表示，該機構將再次設立「免費糧食架」，提供非易腐食品給受影響的聯邦公務員，與2018至2019年政府關門期間的做法相同。若停擺持續到11月，機場當局考慮提供餐盒援助他們的午餐。

然而，這些措施遠遠不夠。達拉斯－沃斯堡國際機場（Dallas–Fort Worth Airport）的一名TSA安檢人員在受訪時透露，他已貸款3,000美元以應付日常開支，「這筆貸款是為了支付汽車貸款與搬家費用，因為我再也付不起目前的房租了。」他還補充，自己因擔心公開發言遭解雇，故不願透露姓名。

回顧2019年川普1.0時期的那場持續35天的政府關門，當時隨著航空管制員與安檢人員陸續領不到薪水，請病假的比例急遽上升，導致機場安檢排隊時間延長。當局甚至被迫減少紐約上空的航班流量，迫使國會加速談判，結束僵局。在那次停擺的第31天，全美有10%的TSA員工請病假，缺勤率是平常的3倍。

美國運輸部（U.S. Department of Transportation）上週發布指引，向民眾說明如何捐贈食物、衣物或其他物資給全美5萬多名TSA員工，這些員工平均年薪約為4萬美元。官方指南指出，可以捐贈甜甜圈、披薩或咖啡等物品，但不得捐現金，且禁止在安檢站直接遞交捐贈物。

目前，美國總統川普（Donald Trump）領導的共和黨雖在國會2院都握有多數席次，但在參議院仍需至少7票民主黨（Democratic Party）支持，才能通過撥款法案。民主黨人堅持政府應繼續並擴大《平價醫療法案》（Affordable Care Act，俗稱「歐巴馬健保」）的保險補助。國會預計將在23日繼續表決。

對此，一名來自俄亥俄州代頓（Dayton）的TSA員工也無奈表示，「我最失望的是，根本沒有真正的談判在進行。我完全不懂為什麼國會2黨要犧牲我的薪水，來下政治棋局。」

延伸閱讀
阿文的想望2／年燒5億李乾龍找財源頭大　美方押寶郝龍斌待鄭麗文釋疑
台灣8男星兵種超猛！顏志琳服役「涼山特勤隊」　全場跪了：兵役天花板
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機車在加油站爆炸！瞬間「燒成火球」畫面曝　泰母女跳車逃生

川普制裁2大石油公司！　俄公布核演習畫面「普丁坐鎮主持」

美政府關門第3周！6萬航空安檢人員「零收入」　需兼差、貸款度日

會見范斯！　納坦雅胡駁「以色列是美國附庸國」：根本胡扯

以色列交還54遺體「遭嚴重凌虐」無法認屍！　加薩辦大型葬禮

Meta新一波裁員！AI部門重整「大砍600人」　發言人證實了

川普降南韓關稅25%→15%？　韓媒：韓美峰會10/29公布關鍵協議

川普有信心！預期與習近平「達成所有協議」　黃豆、核武都能搞定

羅浮宮遭竊區「唯一監視器」完全沒拍到！　館長：監控嚴重不足

AV女神道歉了！爆一夜情排球男神　凌晨公開2人關係

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

機車在加油站爆炸！瞬間「燒成火球」畫面曝　泰母女跳車逃生

川普制裁2大石油公司！　俄公布核演習畫面「普丁坐鎮主持」

美政府關門第3周！6萬航空安檢人員「零收入」　需兼差、貸款度日

會見范斯！　納坦雅胡駁「以色列是美國附庸國」：根本胡扯

以色列交還54遺體「遭嚴重凌虐」無法認屍！　加薩辦大型葬禮

Meta新一波裁員！AI部門重整「大砍600人」　發言人證實了

川普降南韓關稅25%→15%？　韓媒：韓美峰會10/29公布關鍵協議

川普有信心！預期與習近平「達成所有協議」　黃豆、核武都能搞定

羅浮宮遭竊區「唯一監視器」完全沒拍到！　館長：監控嚴重不足

AV女神道歉了！爆一夜情排球男神　凌晨公開2人關係

獨入滿州後山迷途3小時　警消馳援助7旬翁平安脫困

金子半之助感謝祭「點主餐送5折券」　日本橋海鮮丼贈7折券

從工程師到美股高手　史丹佛博士手中3大持股名單曝

辣模董娘開箱「琢白」爆紅　「羽絨王」悄布局台中素地

台積電不是「一個人的武林」　老謝點供應鏈7台廠跟進壯大

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

國際熱門新聞

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

特斯拉「充電一半爆炸」　元凶竟是它

快訊／美國制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火

美中貿易緊張升溫　美股收黑334點

美財長宣布「重手制裁俄羅斯」　痛批普丁不誠實

淨土沒了！　冰島「首度發現蚊子」

川普：我已取消跟普丁會面　「現在不是合適時機」

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

川普貿易戰敗給中國　美專家示警：台灣恐成犧牲品

日女出面控父性侵4年「靈魂脫落」　鬼父被判8年

川普擬報復中國　計畫限制軟體出口

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面