美政府關門第3周！6萬航空安檢人員「零收入」　需兼差、貸款度日

美國聯邦政府關門危機進入第3週，導致約6萬名航空安檢人員仍未獲得薪資。若資金協議遲遲無法通過，許多人將不得不動用儲蓄、刷信用卡，或兼職打工以維持生計，數名聯邦公務員透露，他們已經面臨現實的經濟壓力。

據《路透社》報導，這些維持機場安檢與航管運作的聯邦員工，上一次領到薪水是在10月中旬，當時的薪水已被扣除了多達2天的工資。如今，他們即將錯過完整一期的薪資。

美國聯邦政府雇員工會（American Federation of Government Employees，AFGE）明尼蘇達州地方分會899的財務長高斯曼（Neal Gosman）指出，許多運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的員工被迫尋找兼職維生。

「大家都在說，『下班後我要去開Uber、送DoorDash或Lyft，因為我得讓家裡有飯吃，還有孩子要養。』」高斯曼說。他自己除了工會職務外，也在TSA擔任安檢人員。他表示，自己上次的薪水只有平常的約6成，另一名同事更只拿到6.34美元。

美國國家航空交通管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）主席丹尼爾斯（Nick Daniels）曾在美東時間20日表示，航空管制員將在23日收到的薪資單上，看到下週是「零收入」，許多人因此陷入艱難抉擇。

丹尼爾斯也轉達管制員們面臨的艱難處境，像是有人就抱怨，「我該怎麼打電話給雇主說我付不起托兒費？我得帶著2個孩子上班嗎？你要我怎麼辦？」

明尼亞波利斯－聖保羅國際機場（Minneapolis–St. Paul International Airport）的管理單位發言人威爾貝斯（John Welbes）表示，該機構將再次設立「免費糧食架」，提供非易腐食品給受影響的聯邦公務員，與2018至2019年政府關門期間的做法相同。若停擺持續到11月，機場當局考慮提供餐盒援助他們的午餐。

然而，這些措施遠遠不夠。達拉斯－沃斯堡國際機場（Dallas–Fort Worth Airport）的一名TSA安檢人員在受訪時透露，他已貸款3,000美元以應付日常開支，「這筆貸款是為了支付汽車貸款與搬家費用，因為我再也付不起目前的房租了。」他還補充，自己因擔心公開發言遭解雇，故不願透露姓名。

回顧2019年川普1.0時期的那場持續35天的政府關門，當時隨著航空管制員與安檢人員陸續領不到薪水，請病假的比例急遽上升，導致機場安檢排隊時間延長。當局甚至被迫減少紐約上空的航班流量，迫使國會加速談判，結束僵局。在那次停擺的第31天，全美有10%的TSA員工請病假，缺勤率是平常的3倍。

美國運輸部（U.S. Department of Transportation）上週發布指引，向民眾說明如何捐贈食物、衣物或其他物資給全美5萬多名TSA員工，這些員工平均年薪約為4萬美元。官方指南指出，可以捐贈甜甜圈、披薩或咖啡等物品，但不得捐現金，且禁止在安檢站直接遞交捐贈物。

目前，美國總統川普（Donald Trump）領導的共和黨雖在國會2院都握有多數席次，但在參議院仍需至少7票民主黨（Democratic Party）支持，才能通過撥款法案。民主黨人堅持政府應繼續並擴大《平價醫療法案》（Affordable Care Act，俗稱「歐巴馬健保」）的保險補助。國會預計將在23日繼續表決。

對此，一名來自俄亥俄州代頓（Dayton）的TSA員工也無奈表示，「我最失望的是，根本沒有真正的談判在進行。我完全不懂為什麼國會2黨要犧牲我的薪水，來下政治棋局。」

