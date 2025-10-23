台中動保處「訪視豬場未採樣」挨批　農業部：依法飼主不得拒絕

▲農業部長陳駿季表示，台中動保處訪視豬場未採樣，的確有精進空間。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台中死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，外界質疑台中市採檢時間有延誤或違反農業部規定SOP。農業部長陳駿季今（23日）表示，根據辦法，當豬場有疑慮時，地方政府動保處人員有權力前往豬場做檢查，飼主不得拒絕，台中動保處作為的確有精進的空間，地方政府在相關時間點是否有作為，要根據疫調，目前還在調查中。

農業部昨日召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動7項防疫作為，包括從昨日12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，同時禁止餵養豬隻廚餘。

立法院經濟委員會今天邀請農業部長陳駿季、財政部關務署署長等人，針對「非洲豬瘟防檢疫後續防疫精進作為」進行報告並備質詢。陳駿季會前接受媒體聯訪，媒體詢問，10月10日場內豬隻開始出現死亡，後因化製監控系統呈現死亡數量異常，14日台中市動物保護處前往訪視卻未採樣，直到20日才採樣，外界質疑台中市府採檢時間是否延誤，以及是否違反農業部規定SOP進行。

陳駿季表示，所有處置作為的時序與對外說明，都是根據疫調，目前疫調還在持續進行，從10月10日到14日到20日，相關時間點地方政府是否有相關作為，目前正在處理。而根據《動物傳染病防治法》，當豬場有疑慮時，地方政府動保處人員有權力前往豬場做檢查，飼主是不得拒絕。

至於這次非洲豬瘟疫情是否和廚餘有關，陳駿季表示，還在調查中，仍無法確認病毒是否經廚餘傳播。另由於病毒潛伏期為15天，未來會以每5天作一個觀察期，若疫情與疫調結果沒問題，15天管制期有可能提前。未來是否全面禁止用廚餘餵養豬隻，將會根據疫情狀況再進行跨部會研商廚餘管理方式。

此外，包括立委賴瑞隆、陳亭妃在質詢時也提及，為何台中動保處人員在14日到場現場卻未採檢，其中是否有疏失或需要改進地方，跟飼主是否有關。

陳駿季也回應，根據動保法規定，飼主是不能拒絕動保處採檢，否則可以開罰，這顯示台中動保處作為的確有精進的空間，但到底是飼主不同意，或者有其他狀況，這部分還要進行了解，目前都還在疫調中。