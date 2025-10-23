快訊／川普急轉彎！制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火

▲普丁、川普。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

川普取消跟普丁會面後，美國政府再宣布對俄羅斯最大的兩家石油公司實施制裁，這是首次針對普丁（Vladimir Putin）經濟核心的重大行動。此舉代表美國對俄政策大幅轉向，旨在迫使克里姆林宮重回談判桌、逼迫烏俄戰爭停火。

美國財政部在一份聲明中將俄羅斯國有石油公司Rosneft（俄羅斯石油公司）和私營盧克石油公司Lukoil（盧克石油公司）列入制裁名單，原因是莫斯科未展現促進烏克蘭和平的誠意。川普總統表示，這項行動是對普丁耐心耗盡的結果，並希望制裁能短期內促成衝突解決。此前，他曾給予俄方時間達成停火協議，但未取得進展。

制裁消息一出，石油供應中斷的風險推高了國際油價。根據彭博社估算，這兩家公司合計占俄國原油出口近半，石油收入更是支撐著俄羅斯聯邦預算的重要來源。然而，專家認為此舉可能難以真正改變普丁的政策。外交關係研究員托馬斯·格雷厄姆（Thomas Graham）直言，克里姆林宮擅長規避制裁，且效果往往不會立竿見影。

此輪制裁亦得到烏克蘭的大力支持。烏克蘭駐美大使奧爾加·斯特凡尼什娜（Olga Stefanishyna）指出，這是美國對俄能源公司首次全面封鎖，展現了以實力迫使和平的決心。與此同時，俄羅斯加強襲擊烏克蘭基礎設施，烏方則以襲擊俄煉油廠進行反擊。英國和歐盟也紛紛推出新一輪制裁，旨在進一步壓縮俄能源收入，迫使普丁妥協。