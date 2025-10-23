今霜降！　4星座運勢大變天

▲當心破財。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「霜降」，清水孟星座塔羅的小孟老師提醒，處女座、天蠍座、摩羯座、獅子座運勢大變天。他也分享「破解方式」，準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等15天後再到便利商店捐掉，即可防範破財。

第一名：處女座

[廣告]請繼續往下閱讀...

處女座霜降日起，要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，抑或是沒有照顧好自己的狀況引起等等。提醒健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。

第二名：天蠍座

天蠍座在霜降日開始時，要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運；另外，要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財。建議多穿紅色衣服，能破此厄運。

第三名：摩羯座

摩羯座是一位隨性的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞。也會有突發的事件使得必須要支出，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損，或是接到罰單等狀況。

第四名：獅子座

獅子座在霜降當天起，當心購物容易花光積蓄，或者買到不好的物品。若從事創業的人也要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。

在工作上盡責的狀況下也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等等，務必小心。

小孟老師也傳授遇到危機的破解方式，能夠準備3枚1元放入紅包袋並隨身攜帶，等15天後（11月6日）再到便利商店捐掉，即可防範破財。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。