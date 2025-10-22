11月交棒鄭麗文！　朱立倫月底率211名黨務主管及黨工總辭

▲國民黨主席朱立倫中常會宣布，10月底卸任黨主席，率211位黨工總辭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉日前落幕，前立委鄭麗文當選新任黨主席，將在11月1日上任。即將卸任的現任黨主席朱立倫今（22日）難得全程開放中常會讓媒體參與，更主動和所有黨團幹部拍「畢業照」。朱立倫致詞時滿臉笑容表示，感謝大家對國民黨這4年不離不棄，將率領一級主管、黨部主委、和主席同進退的黨工同仁，月底總辭，總辭人數達211位。

朱立倫今日下午召開中常會，會前舉行立法院第十一屆第四會期黨團幹部佈達授證典禮，結束後還主動找所有黨團幹部合影，氣氛離情依依。

朱立倫表示，謝謝大家對國民黨這4年來不離不棄的支持，包括主席、副主席、秘書長和一級主管所有同志，一率在這個月底總辭，11月1日交接，為了建立慣例，黨部主委也一律總辭，所有隨主席同進退的黨工同人，一率總辭，尊重新任主席任命權。

▲朱立倫出席中常會「立院黨團幹部授證」。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫笑說，為建立慣例，各縣市黨部主委，以及所有隨主席同進退的黨工一律總辭，以尊重新任主席的任命權。因為國民黨十幾年來，他是第一位完成4年完整任期的主席，「以前沒有這個機會」，這樣才能建立完整慣例。未來在新主席帶領下，國民黨團結、能更強更好，祝福鄭麗文帶領下的國民黨團結勝選。

此次國民黨總辭人數為211名，其中包括專職幹部22名。朱立倫對在場立委說，立院黨團幹部是按照任期，「你們沒有總辭問題，羅智強要繼續捐50萬元，我們非常歡迎」。