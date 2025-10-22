快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝

▲氣象署下午公布最新雨量預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

東北季風及低氣壓影響，北部持續有豪雨出現。根據中央氣象署今天下午最新雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，有2縣市山區雨量仍達停班課標準，包括宜蘭縣山區24小時雨量上看400毫米，桃園市山區也有250毫米。至於是否停班停課，以各縣市政府決策公布為準。

雨量停班課達標地區：

桃園市山區、宜蘭縣山區

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

氣象署預測，由於台灣持續受低氣壓及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，隨台灣東方海面低氣壓逐漸南移，今白天北北基地區及宜蘭山區雨勢持續偏大，花蓮地區降雨機率亦逐漸增加，今日迎風面北海岸、大台北山區及近山區、宜蘭地區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生。