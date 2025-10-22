太重又太貴！摺疊iPad傳2029年才登場　售價將直逼MacBook Pro

▲MacBook及iPad。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

外媒最新報導指出，蘋果公司（Apple）正在研發的 18 吋可摺疊 iPad 專案進展不順，因裝置重量、成本與顯示技術問題，整體時程已被延後，最早可能要等到 2029 年 才有望問世。

據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）引述供應鏈消息指出，蘋果正與 Samsung Display 合作開發約 18 吋摺疊 OLED 面板，內部代號疑為「J312」。該裝置在展開後的可視面積，幾乎等同 13 吋 MacBook 的螢幕，摺疊後則近似筆電形態。與現行摺疊手機不同，傳聞中這款 iPad 並不具備外部顯示螢幕。

然而，據《The Business Times》披露，開發團隊在測試階段遇到多項挑戰，包括 整體重量偏高（約 1.6 公斤）、折痕控制難度高，以及量產成本過高等問題。若量產成本無法顯著下降，售價恐達 3,000 至 3,900 美元（約新台幣 9 至 13 萬元），遠高於目前 iPad Pro 系列。

分析指出，蘋果原計畫在 2028 年推出這款全新產品，作為首款摺疊式裝置切入市場，但由於結構與成本限制，時程至少延後一年。部分業界人士甚至認為，若無法有效解決重量與價格問題，該專案可能遭到縮減或重新定位。

摺疊 iPad 若最終問世，將是蘋果試圖在 iPad 與 MacBook 之間開拓新產品線的關鍵一步。但面對高成本與不確定的市場需求，該計畫未必能順利落地。蘋果目前尚未對相關傳聞發表評論。