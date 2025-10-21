iOS 26.1 Beta 4大更新！終於能關掉誤觸相機、介面透明度自由調



▲iOS 26.1 Beta4。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於 10 月 20 日推出 iOS 26.1 Beta 4，雖然已進入第四個測試版本，但仍持續新增不少變化。本次更新包含多項實用設定與介面微調，被視為 iOS 26.1 正式版釋出前的主要功能更新之一。

這次最顯眼的新功能，是「Liquid Glass（液態玻璃）」的透明度選項。使用者可前往「設定 > 螢幕與亮度」中，切換為「清透（Clear）」或「著色（Tinted）」模式。清透模式維持原本的半透明介面，而著色模式則提升不透明度與對比，讓按鈕與選單在亮暗背景下更清晰。

另外，在「設定 > 相機」中新增了「鎖定畫面滑動開啟相機」選項。若將此功能關閉，即可防止他人從鎖定畫面左滑直接開啟相機，對注重隱私的用戶相當實用。過去若想關閉這個功能，只能連帶停用整個相機 App。

本次測試版也讓使用者能關閉通話接通與結束時的震動回饋，細節體驗更可客製化。 此外，「Apple Intelligence」設定頁面改為左側對齊，風格與其他設定項目一致。值得注意的是，該區域的「Beta」標籤已被移除，但目前尚不確定是否代表功能正式脫離測試階段。

iOS 26.1 Beta 4 帶來多項細緻調整，從視覺透明度到操作隱私，都讓系統更貼近使用者需求。若不出意外，蘋果將於本月底正式推出 iOS 26.1 正式版，屆時上述功能預期都會完整登場。