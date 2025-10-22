SpaceX恐被踢出登月計劃！　馬斯克嗆NASA局長「智商兩位數」

▲ 馬斯克（右）嗆運輸部長達菲（左）。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

馬斯克近日在社群上對NASA代理局長達菲（Sean Duffy）發一系列的嘲諷文，如「一個最大的成就就是爬樹的人，怎麼能負責美國的太空計劃？」因為達菲暗示NASA可能會將SpaceX排除在月球任務之外。

▲ SpaceX巨型火箭「星際飛船」13日進行試飛。

據《CNN》報導，SpaceX的CEO馬斯克稱達菲是「肖恩笨蛋」（Sean Dummy），批達菲有「兩位數的智商」，還貼了諷刺達菲的幼稚表情包。馬斯克21日發文，「一個最大的成就就是爬樹的人，怎麼能負責美國的太空計劃？」這則文被他置頂。據悉，達菲曾是國會議員，並且曾多次世界伐木錦標賽中獲得冠軍。

▲ 馬斯克發文。

達菲20日接受CNBC訪問時表示，他認為SpaceX公司擁有一份價值29億美元的合約，負責提供登月艙，供宇航員登上月球表面，但SpaceX的進度落後，可能會阻礙NASA將人類送回月球的努力，「我打算重新開放這份合約，讓其他太空公司來與SpaceX競爭。」

馬斯克則發文指出，SpaceX是唯一成功將新的軌道太空飛行器進行人類認證的美國公司，他也回應了《華爾街日報》的報導，由於達菲想將NASA完全併入交通部，馬斯克的盟友艾薩克曼可能重新成為NASA局長的候選人。

馬斯克也批，「肖恩笨蛋」正在試圖殺死NASA。達菲的發言人回應，運輸部長達菲從未說過他想要自己擔任NASA局長。

延伸閱讀

▸ Energy全員免役遭疑都閃兵！坤達抵台喊「謝謝關心」 Toro親曝服役真相

▸ 爽收老公婚前房產每月還能拿6萬！她怨「尪隱瞞百萬財產」 網：吃人夠夠

▸ 原始連結