桃園警「AI巡防系統」推出車手提領熱點示警　精準預警打詐

▲桃園市警局開發的「AI巡防系統」再升級，今天上午由市刑大大隊長鄺慶泰說明。（圖／桃園市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局引領開發的「AI巡防系統」迎來重大升級，市警局今（21）日宣布推出全國首創「車手提領熱點示警」新功能，展現桃市警局運用科技設備打擊詐欺犯罪、守護市民財產安全的堅定決心。市警局刑大大隊長鄺慶泰指出，「車手提領熱點示警」，針對日益猖獗的詐欺犯罪提供精準預警功能。



桃市警局自2021年2月起，秉持「科技偵防、精準打擊」理念，攜手國內優質科技廠商，以產官合作模式共同開發「AI巡防系統」，領先全國導入人工智慧與大數據分析應用。系統整合移動式車牌辨識技術，主要用於自動辨識失竊、侵占、遺失車輛，後續再擴充至AB車、註銷車牌及重大刑案通報車輛等協尋任務，成功建構覆蓋全市的「AI巡防守護網」，執勤效率提升超過9倍，大幅節省警力，其成效卓著。



本次功能再升級進化，桃市警局更推出全國首創的「車手提領熱點示警」功能，AI巡防系統從原有的黑名單（失竊、侵占、遺失）、灰名單（號牌異常、報廢、註銷、吊扣/銷、AB車等）車輛示警，進一步整合犯罪大數據分析，發展出針對特定犯罪態樣即時預警功能。「車手提領熱點示警」，即針對日益猖獗的詐欺犯罪，市警局投入大量心血，運用科技執法設備及大數據分析技術，針對轄內詐欺車手頻繁提款熱點區域，就其地理位置、交通特性及提領時段等面向進行深度分析。在有限的警力下，此舉能實現最有效率的警力投放，對詐欺熱點進行重點且精準打擊。

▲桃園市副局長劉印宮(左三)等人邀請桃園郵局副局長葉魏桐出席，說明金融機構「臨櫃關懷提問」制度之用意與實務經驗。（圖／桃園市警局提供）



鄺慶泰強調，這套新系統運作模式將採「主動預警、分進合擊」策略，當第一線制服員警巡邏車行經分析出的提領熱點區域時，AI巡防系統將主動發出示警，提醒員警即時掌握周遭狀況，有效嚇阻及查緝提領車手。刑事人員也會依據系統提供熱點情資，規劃不同時段埋伏查緝勤務。透過動靜結合、讓車手無從防範的執法模式，能大幅提升打擊詐欺犯罪能量。



市警局根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，今年9月份桃市警局受理詐欺案件共1,644件，財損金額達新台幣7億6,980萬餘元，與8月份相比，案件數減少148件（-8.26%），財損亦減少1億1,274萬餘元（-12.77%）。今年1月至9月止，桃市警局共查獲詐騙集團265件、犯嫌2,135人；另查緝詐欺車手1,268件、犯嫌1,496人，顯示桃市警局持續強化打擊詐欺，已逐步發揮成效。



此外，今天也特別邀請桃園郵局副局長葉魏桐、營業管理科科長吳春櫻及桃園成功路郵局經理廖振貴出席，向民眾說明金融機構「臨櫃關懷提問」制度之用意與實務經驗。葉魏桐表示，行員主動關懷與提問機制能有效辨識可疑匯款行為，協助攔阻詐騙，以避免民眾財產受損。



桃市警局強調，AI巡防系統的升級，是公私協力、科技治安的典範，透過與廠商協作研發，實現AI預警與實戰執法結合，讓桃園在智慧警政領域再次領先全國。這項創新不僅象徵警方在打詐路上之決心，更是守護市民財產安全與社會安定的重要里程碑。