幫打肉毒「牛奶針」害美容教母猝死　密醫、護理師要賠361萬

▲黃慧娟被譽為「美容教母」。（圖／翻攝美體小舖臉書）

記者郭玗潔／台北報導

美體小舖The Body Shop台灣區創辦人、號稱「美容教母」黃慧娟，2021年時到北市法漾診所做肉毒桿菌，以喉罩氣道及靜脈注射方式，實施俗稱「牛奶針」的舒眠麻醉等醫療行為後，突休克昏倒，送醫不治身亡。檢警事後查出，診所負責人傅仰曄根本沒醫師執照，卻為黃打針，還要護理師林庭玉擅改黃女病歷，台灣高等法院審理後，判傅、林要賠償家屬361萬5190元。

黃慧娟於1988年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，首創回收空瓶抵消費，累積回收逾260萬個空瓶，被譽為台灣美容界教母。2021年7月23日下午4點多，黃慧娟在北市中山區的法漾醫美診所內昏倒，送往台北馬偕醫院急救17分鐘恢復呼吸心跳，但住進加護病房插管持續昏迷，同年9月30日宣告不治，享壽71歲。

黃女的獨子曾峙屏提告追究，主張診所實際負責人傅仰曄無醫師執照，卻和護理師林庭玉擅自為他母親注射肉毒桿菌做醫美等侵入性醫療，傅林2人辯稱，黃女當天到診所洽談買賣珠寶，然後說要做護膚保養，到洗手間更衣遲遲沒出來，查看赫見黃女昏倒在地，趕緊做CPR、施打靜脈注射並叫救護車送醫，當天沒對黃女做任何醫美治療。

然而檢方調查，傅仰曄沒有醫師資格，卻在台北市開設法漾診所，擔任實際負責人，並以月薪5萬聘任有醫師資格的熊男掛名診所負責醫師，讓熊男配合衛生局抽查、申請特定管制藥品，實則熊男並未在診所執行醫療業務，全由傅經營、管理診所，從2016年6月21日開業日起至2021年8月16日之停業日止，和護理師林庭玉與不名外籍人員等人，在診所內病患為施打玻尿酸、胎盤素、肉毒桿菌、施作埋線等人體侵入性美容醫療。

2021年7月23日16時許，傅仰曄、林庭玉再度於診所對黃慧娟進行醫療行為，導致她昏迷死亡。而後黃慧娟兒子上診所查訪母親的治療紀錄單，傅仰曄便指示林庭玉將治療紀錄單、療程明細表的「治療項目」統一改為「臉部保溼x1」、「保溼2000」等不實內容，檢方調查後依違反醫師法等罪，將傅林兩人起訴。

▲「The Body Shop美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟驟逝，公司由兒子曾峙屏接手經營。（圖／翻攝美體小舖臉書）

台北地院審理，法官判定兩人不具醫師資格，卻非法執行業務，事證明確。刑事上，依《醫師法》非法執行醫療業務罪，判傅男2年8月徒刑、沒收犯罪所得473萬餘元，林女判刑2年6月，另依業務登載不實文書罪判2人各3月徒刑、皆得易科罰金9萬元，上訴高院二審審理中。

民事部分，黃女獨子曾峙屏代母提告向傅林2人求償，獲判賠共371萬餘元，再以自己名義求償喪母之痛的精神慰撫200萬元，台北地院審酌曾為資本額11億餘元的公司負責人，傅名下不動產財產總值高，而林目前名下已無資產等情，判傅、林2人應連帶全額賠償。案經上訴到二審，對黃慧娟的賠償扣除看護費後，改判361萬餘元。可上訴。